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Gündem Böyle patron olmaz olsun! Millet hakikaten kafayı yemiş
Gündem

Böyle patron olmaz olsun! Millet hakikaten kafayı yemiş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi, işe düzensiz gelme yüzünden tartıştığı çalışanını tüfekle vurarak öldürdü.

Yeniakit Publisher
2022-09-04 09:36:00 -
Böyle patron olmaz olsun! Millet hakikaten kafayı yemiş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi, işe düzensiz gelme yüzünden tartıştığı çalışanını tüfekle vurarak öldürdü.

 

Edinilen bilgiye göre, işveren Z.Ö. (39) ile yanında usta olarak çalışan M.K. (34) arasında işe geç gelme yüzünden tartışma yaşandı.

Telefonda yaşanan son tartışmanın ardından ustasının evinin önüne gelen Z.Ö. evinin önünde oturan M.K.’nın iddialara göre bıçak ile üzerine geldiğini görmesi üzerine arabada bulunan tüfek ile ateş açtı. Yaralanan M.K. çevredekilerin yardımıyla Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. M.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Z.Ö. ise Körfez Polis Merkez Amirliği’ne giderek teslim oldu.

Z.Ö. Edremit Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alındı. Edremit Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili tahkikat başlattı.

 

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Yorumlar

Ahmet

Allah kötüleri uzak tutsun işçi hem işe düzensiz gelmiş hemde bıçakla üstüne yürümüş tam bela yani. Görmezden gelsen üstüne çıkar gelmesende işte böyle vurmak zorunda kalıyorsun. İnsanlarımız gitgide kötü oluyorlar. Devleti yönetenler iyi yönetemiyorlar kendi haline bıraktılar iyiniyetli vatandaşı Allah katında Devleti yönetenlerden şikayetçiyim En baştakinden en alttaki polise kadar hiç biri çalışmıyorlar…
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