Böyle palavra görülmedi! Sen kimi kandırıyorsun be Kılıçdaroğlu

Selahattin Demirtaş'ın "PKK'ya silah bıraktırmaya çalışacağız" vaadini "yılın fıkrası" olarak nitelendiren Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, "Türkiye'de eli silahlı PKK'lı mı kaldı Demirtaş onlara silah bıraktıracak? Kılıçdaroğlu gelirse asıl elinde silah olanlar kurtulacak. Kandil'deki terör baronlarının bütün ümidi bu. 'Kürt sorununu çözeceğiz' palavrasıyla kimleri kandırabilirler, bilemiyorum. Ama seçmenin kahir ekseriyeti 7'li koalisyonun bu ülkeye iyilik değil, kötülük getireceğine inanıyor" ifadelerini kullandı.

Tayiz, yazısında şunları kaydetti:

"Geçen yerel seçimlerde patates soğan propagandası tutmuş olsa gerek ki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu seçimlerde de soğanı elinden düşürmüyor. Gece yarısı elinde soğan videoları çekip servis ediyor.

Patatese, soğana boşuna ümit bağlamayın, her seferinde size seçim kazandıramaz.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dolara da hiç güvenmeyin, o da kur korumalı vadeli hesapların rekor kırmasıyla yerinde sayıyor. Size seçim kazandıracak havada değil.

Yüzyılın seçimine girecekler ellerinde ne bir vaat paketi ne bir proje ne bir vizyon var; yine soğana güvenerek seçmeni aldatmaya çalışıyorlar.

Kendileri dışında her şeye, her yere umut bağlamışlar. Kandil de bu umut kapılarından biri. Terör örgütü PKK'nın desteğini alarak seçimi kazanabileceklerini, iktidara geleceklerini sanıyorlar.

Oysa PKK/HDP'nin kendi ajandası var. Kandil, Kılıçdaroğlu'na destek vererek kefeni yırtmaya çalışıyor. HDP, tasfiye edildiği bölgeye yeniden tutunmaya çalışıyor. Erdoğan bir dönem daha iktidarda kalırsa ne Kandil kalır ne HDP.

Demirtaş'ın "PKK'ya silah bıraktırmaya çalışacağız" vaadi ise yılın fıkrası niteliğinde. Kılıçdaroğlu'na verdiği bu desteğin gerçek hayatta hiçbir karşılığı yok. Türkiye'de eli silahlı PKK'lı mı kaldı Demirtaş onlara silah bıraktıracak? Kılıçdaroğlu gelirse asıl elinde silah olanlar kurtulacak. Kandil'deki terör baronlarının bütün ümidi bu. Bütün hesapları Erdoğan'ı göndererek PKK'yı kurtarmak üzerine. Kılıçdaroğlu'nun HDP'lilerle anlaştığı "özerklik" planı da PKK'yı Kürtlerin başına silahlı jandarma olarak getirmeyi kapsıyor.

"Kürt sorununu çözeceğiz" palavrasıyla kimleri kandırabilirler, bilemiyorum. Ama seçmenin kahir ekseriyeti 7'li koalisyonun bu ülkeye iyilik değil, kötülük getireceğine inanıyor. 7'li koalisyonun deprem sonrası aldığı rüzgar söndü. Şimdi tek tek gemiyi terk ediyorlar. Kılıçdaroğlu'nun da etrafı hızla boşalıyor. Şimdiden seçim yenilgisinin faturasını ona kesmek için sabırsızlanıyorlar."