  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

13 Şubat 1985: Muzaffer Ozak'ın vefatı (Mutasavvıf)

13 yaşındaki çocuğa toplu tecavüz İtalya'yı karıştırdı

450 yargıç görevlerine iade edildi... FETÖ elebaşından “Yeniden Diriliş” mesajı! Yerine geçecek ismi açıkladı

Alan aldı veren verdi! CHP'nin İstanbul adayları belli oldu

Telegraph Gazetesi yayınladı: Türkiye, Fransa’yı geride bırakacak!

Biden Müslümanların oylarının peşinde: Gazze'deki her bir masum hayatın kaybı bir trajedidir

IMF Başkanı dünyaya derin bir nefes aldırdı

Joe Biden'ı sırtından bıçakladı: Hizmet etmeye hazırım

Peynirde fosforik asit hilesi! Milyonların sofrasında tüketiliyor

Rusya'da Türk yumurtaları isyan çıkarttı! Putin seçimler yaklaşırken acil olarak Türkiye'nin kapısını çaldı
Siyaset Böyle olur solcudaki dürüstlük! Ekrem, Adana’daki ‘asayiş’e ne der?
Siyaset

Böyle olur solcudaki dürüstlük! Ekrem, Adana’daki ‘asayiş’e ne der?

Yeniakit Publisher
2024-02-13 10:14:00 -
Böyle olur solcudaki dürüstlük! Ekrem, Adana’daki ‘asayiş’e ne der?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Böyle olur solcudaki dürüstlük! Ekrem, Adana’daki ‘asayiş’e ne der?" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

31. yılına giren ve hâlâ cezaevinde masum insanların tutulmasına gerekçe gösterilen Sivas davası kararı, tartışılmaya deva ediliyor..

“Karar” dediğime bakmayın..

“Onlarca yıl içinde, sürekli yenilenen tekrarlanan kararlar” dememiz gerekiyor..

Onlarca kişi cezaevine konulmuş, 30 yılı aşkın süredir cezaevinde tutuluyorlar..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bir avuç, “Ali’siz Alevilik” dayatmacısı, o pembe tablolar resmettikleri insanlık dolu mesajlarının hepsini ayaklar altına alıp, kindar mı kindar, nefret kusan, intikam söylemleri ile karşımıza çıkıyorlar.

50 bin insanın katili teröristbaşı Apo’ya bile özgürlük istiyorlar da, Sivas’ta Aziz Nesin’i protesto etmekten başka bir suçu olmayan mazlum Sivaslılar için, cezaevine attırdıkları kişilerle yetinmeyip, “Daha fazla kişi. Daha fazla insan. Daha fazla Sivaslı cezaevine girmeli” diyorlar..

Hani bunu yaparken, dürüstçe, ilkeli bir şekilde, bir olayda savundukları kuralları, diğer davada ayaklar altına almadan yaparlar, “Düşünce özgürlüğü var. Herkes aynı düşünmek zorunda değil” deriz..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

Ekrem İmamoğlu, Anadolu Ajansı'nı hedef aldı! Manipülatif açıklama
Ekrem İmamoğlu, Anadolu Ajansı'nı hedef aldı! Manipülatif açıklama

Gündem

Ekrem İmamoğlu, Anadolu Ajansı'nı hedef aldı! Manipülatif açıklama

Hani engelleniyordun! Ekrem İmamoğlu, Bakan Özhaseki'yi ziyaret etti "Verimli bir görüşme gerçekleştirdik"
Hani engelleniyordun! Ekrem İmamoğlu, Bakan Özhaseki'yi ziyaret etti “Verimli bir görüşme gerçekleştirdik”

Gündem

Hani engelleniyordun! Ekrem İmamoğlu, Bakan Özhaseki'yi ziyaret etti “Verimli bir görüşme gerçekleştirdik”

Ve geri vitese taktı! Ekrem İmamoğlu, adaylık kararını açıkladı
Ve geri vitese taktı! Ekrem İmamoğlu, adaylık kararını açıkladı

Gündem

Ve geri vitese taktı! Ekrem İmamoğlu, adaylık kararını açıkladı

Ekrem İmamoğlu, emniyetten önce bu bilgileri nereden aldı? Sosyal medyada büyük tepki çekti
Ekrem İmamoğlu, emniyetten önce bu bilgileri nereden aldı? Sosyal medyada büyük tepki çekti

Gündem

Ekrem İmamoğlu, emniyetten önce bu bilgileri nereden aldı? Sosyal medyada büyük tepki çekti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Misafir

Ekrem İmamoğlu kim yoksa CHP'li bütün illerin başkanı mı yoksa CHP'nin Es Başkanımı bunlar mı ülke yönetecek yazık Yazık çok yazık partiyi yönetemeyen adamlar Türkiye'yi yönetecek biraz gülelim çok komik En çok da İzmir'e üzülüyorum ne diyorlardı İzmirliler bir kısmı hepsi için değil odun bıraksa odun'a vereceğiz koyun koysa koyuna vereceğiz keçi koysa keçi vereceğiz inek koysa ineğe vereceğiz Bu ne ya İzmir'in hali perişan

Asim keskin

Zorla adamı Cumhurbaşkanı adayı gosteiyorsunuz. Adana onun neyine gitsin İstanbul'da ugrassin
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23