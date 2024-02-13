Böyle olur solcudaki dürüstlük! Ekrem, Adana’daki ‘asayiş’e ne der?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

31. yılına giren ve hâlâ cezaevinde masum insanların tutulmasına gerekçe gösterilen Sivas davası kararı, tartışılmaya deva ediliyor..

“Karar” dediğime bakmayın..

“Onlarca yıl içinde, sürekli yenilenen tekrarlanan kararlar” dememiz gerekiyor..

Onlarca kişi cezaevine konulmuş, 30 yılı aşkın süredir cezaevinde tutuluyorlar..

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Bir avuç, “Ali’siz Alevilik” dayatmacısı, o pembe tablolar resmettikleri insanlık dolu mesajlarının hepsini ayaklar altına alıp, kindar mı kindar, nefret kusan, intikam söylemleri ile karşımıza çıkıyorlar.

50 bin insanın katili teröristbaşı Apo’ya bile özgürlük istiyorlar da, Sivas’ta Aziz Nesin’i protesto etmekten başka bir suçu olmayan mazlum Sivaslılar için, cezaevine attırdıkları kişilerle yetinmeyip, “Daha fazla kişi. Daha fazla insan. Daha fazla Sivaslı cezaevine girmeli” diyorlar..

Hani bunu yaparken, dürüstçe, ilkeli bir şekilde, bir olayda savundukları kuralları, diğer davada ayaklar altına almadan yaparlar, “Düşünce özgürlüğü var. Herkes aynı düşünmek zorunda değil” deriz..

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