Böyle olur CHP'nin araç saltanatı! Yazlık-kışlık arabayı ispat edemeyen Ekrem altına otobüs çekti

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) fonlarıyla Karadeniz turuna çıktı. Sözde bayramlaşmaya çıkan İmamoğlu, seçimler için nabız yokladı ancak beklediğini bulamadı. İmamoğlu'nun İBB otobüsüyle tura çıkması dikkatlerden kaçmazken, otobüsüne bazı gazetecileri aldığı görüldü. Onlardan biri de HaberTürk yazarı Nagehan Alçı oldu.

Nagehan Alçı bugünkü yazısında, İmamoğlu'nun kendisine otobüs tahsis ettirdiğini ve o otobüsle tura çıktığını yazdı.

Alçı'nın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

BU SEYAHATİ KİM FİNANSE ETTİ?

İBB mi, CHP mi, İmamoğlu’nun kendisi mi? Bu seyahati kim organize ve finanse etti?

Bu soruyu geziye katılan meslektaşlarımla birlikte hem İmamoğlu’nun kendisine hem de yakın çevresine sorduk.

Bu kadar büyük bir organizasyonun masraflarını kim karşılıyor?

Ekrem Bey şöyle dedi: “Bir kere otobüsümüzde ’16 milyon için çalışıyoruz’ yazıyor. Dolayısıyla o İBB’nin otobüsü. Ekrem İmamoğlu nereye giderse gitsin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kimliği ile gider. CHP’li kimliği illa ki vardır arka planda. Ama bizim parti kültürümüz ve ahlakımız ile ‘bir yere CHP kimliği ile gideyim, biz CHP şehriyiz, biz CHP projesi yapıyoruz’ demeyiz. Dememeliyiz zaten. Bu, ülkeyi de bölen bir kavram. Ben buraya İBB Başkanı kimliğimle geldim… Otobüs de zaten İBB başkanına tahsisli otobüs.”

Yakın çevresine sorduğumda ise bunun Ekrem Bey’in kendi organizasyonu olduğu ama lojistik anlamında belediyenin koordinasyonu ile yapıldığı söylendi. Çok açık bir cevap alamadım ancak anladığıma göre konaklama, uçak gibi kalemler İBB değil, İmamoğlu ya da onun ekibinin organizasyonu tarafından karşılandı, otobüs ve diğer araçlar belediye tarafından organize edildi, kadrolar zaten belediyenin ve CHP’nin gençlik, il ve ilçe teşkilatı kadroları, bir kısım da gönüllü vardı.

O iddiasını ispatlayamadı

CHP'li İBB Başkanı, 31 Mart'ta seçildikten sonra, "Vakit yetmedi, ne yapacaktım biliyor musunuz? Sadece özel kalem müdürlüğündeki araçları alıp Yenikapı’da gösterecektim. Bir il genel sekreterinin üç arabası olur mu? Sekreterin yazlık, kışlık aracı var. Ya ben 6 yıldır kendi aracımı kullanıyorum. Yeniden seçilirsem yine kendi aracımı kullanmaya devam edeceğim. Bazı şeyler şeytanın aklına gelmez. Öyle işler yapıldı ki…" demişti.

AK Parti yönetiminde bir sektere yazlık ve kışlık araçlar tahsis edildiğini ispatlayamayan İmamoğlu, kendi sözünü de gözünü kırpmadan, insanların gözüne baka baka çiğnedi. Alçı'nın yazısındaki, "Otobüs de zaten İBB başkanına tahsisli otobüs" ifadesiyle kendisine otobüs tahsis ettirdiği anlaşılan İmamoğlu, yine vaadinin dışına çıktı, İstanbulluların aklıyla alay etti!..