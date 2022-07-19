Böyle olur Cem Yılmaz'ın yancısı! Ozan Güven'den yeni çirkeflik

Kendisinden 17 yaş küçük eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiaları üzerine tepki toplayan ve bir süreliğine oyunculuğa ara veren Ozan Güven İstanbul'u terk etmişti.

Hakkında hapis cezası istenen Güven geçtiğimiz günlerde Etiler'de bir benzin istasyonunda yeni kız arkadaşıyla görüntülenmişti.

Daha önce de gazetecilerle sorun yaşayan ve sık sık tartışma içerisine giren ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi.

Fotoğraflarının çekildiğini görünce sinirlenen Güven, gazetecilere ilk önce el kol haraketleri ile tepki gösterdi.

Ozan Güven, yeni kız arkadaşının “Gitme Ozan” demesine rağmen muhabirlerin yanına geldi. Rahatsız olduğunu sert hareketlerle belirten oyuncu muhabirlerle konuştu.

“Buradan gidin, insanlar rahatsız oluyor” diyen Güven, muhabirlerin “Biz işimizi yapıyoruz. Sizden başka kimseyi çekmiyoruz” sözlerine de şöyle karşılık verdi:

“Aferin size! Hadi gidin artık buradan. Kamerayı indir, adam gibi konuşalım!”