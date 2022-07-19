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Gündem Böyle olur Cem Yılmaz'ın yancısı! Ozan Güven'den yeni çirkeflik
Gündem

Böyle olur Cem Yılmaz'ın yancısı! Ozan Güven'den yeni çirkeflik

Geçtiğimiz yıl sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp iddiaları ile gündeme gelen ve aldığı tepkilerle oyunculuğa ara veren Ozan Güven, Bodrum'da kız arkadaşıyla tatil yaparken görüntülendi. Güven, kendisini çeken gazetecilere sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-19 12:04:00 -
Böyle olur Cem Yılmaz'ın yancısı! Ozan Güven'den yeni çirkeflik

Kendisinden 17 yaş küçük eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiaları üzerine tepki toplayan ve bir süreliğine oyunculuğa ara veren Ozan Güven İstanbul'u terk etmişti.

 

Hakkında hapis cezası istenen Güven geçtiğimiz günlerde Etiler'de bir benzin istasyonunda yeni kız arkadaşıyla görüntülenmişti.

 

Daha önce de gazetecilerle sorun yaşayan ve sık sık tartışma içerisine giren ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi.

Fotoğraflarının çekildiğini görünce sinirlenen Güven, gazetecilere ilk önce el kol haraketleri ile tepki gösterdi.

 

Ozan Güven, yeni kız arkadaşının “Gitme Ozan” demesine rağmen muhabirlerin yanına geldi. Rahatsız olduğunu sert hareketlerle belirten oyuncu muhabirlerle konuştu.

“Buradan gidin, insanlar rahatsız oluyor” diyen Güven, muhabirlerin “Biz işimizi yapıyoruz. Sizden başka kimseyi çekmiyoruz” sözlerine de şöyle karşılık verdi:

 

“Aferin size! Hadi gidin artık buradan. Kamerayı indir, adam gibi konuşalım!” 

 

 

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Yorumlar

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Adam gibi konuşalımmı? Gücü kadına yeten, kadını dövenden adammı olur? O gazeteciler senden 1000 kat daha fazla adamlar.

medya sayesinde meşhur olan hazımsız türedi söhretlerin, helvadan putların hazin sonu:))

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