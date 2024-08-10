Böyle olmaz, füze atsaydın Hamaney! İran'ın bu kurnazlığını görmemek için kör olmak lazım

Melih Altınok, İran Dini Lideri Hamaney'in İsrail'e yönelik eylemlerini eleştirdi. İran'ın Şii yayılmacılığını İsrail karşıtlığı kılıfıyla yürüttüğünü söyleyen Altınok, Hamaney'in İsrail'e karşı yeterince güçlü tepki vermediğini ifade etti. Mollaların 45 yıldır bölgede İslam ülkelerini böldüğünü vurgulayan Melih Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Balistik füzelerle poz verip İsrail'e bir iki Katyuşa attıran Hamaney'in kırmızı yüzüğünde hâlâ keramet arayanlar var.

Haniye'nin Tahran'da öldürülmesi bardağı taşırmış, Hamaney'in aylar önce Suriye'deki üst düzey komutanları vurulduğunda havaya kaldırdığı kırmızı yüzüklü eli her an inebilirmiş.

Televizyonlardaki terör ve güzellik uzmanları da bu görüşte.

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Hamaney'in sosyal medyadan yayınladığı aşağıdaki mesajını "gelmekte olan"a delil gösteriyorlar:

"İsrail; cinayette olimpiyat rekoru sahibi... Siyonist rejim, terör, zulüm ve tuhaf suçlarla dünya insan suçları tarihine yeni bir standart bıraktı. Bugün beşikteki bebeklerin, çocukların, kadınların ve hastanelerdeki hastaların üzerine siyonist ağır bombalar atılıyor."

"Balistik füze uçmaz, mürit uçurur" deyince "İsrail'in ekmeğine yağ sürüyorsunuz" diyenler bu sanal cihat karşısında ne dememizi arzu ediyorlar?

Sosyal medyadaki gençler gibi, "İsrail böyle yıkılmaz Hamaney, füze atsaydın" falan dememizi mi?

Bırakın Allah aşkına. Mollaların 45 yıldır bölgede İslam ülkelerini bölmek için yürüttüğü Şii yayılmacılığına İsrail karşıtlığı kılıfı giydirdiğini ve bu danışıklı dövüşten İsrail'in ve ABD'nin razı olduğunu görmemek için kör olmak lazım.

İki füzeyle gaz alıp yıllardır iktidarlarını koruyan bu yapı bölge ülkeleri için en az İsrail kadar tehlikeli."