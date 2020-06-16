  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Böyle öfke görülmedi, mahalle sakinleri ısrarla evini yakan şahsın tedavi edilmesini istedi

Aydın İncirliova İlçesinde bilinmeyen bir nedenle öfkelenen şahıs yaşadığı evi ateşe verdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 00:20:12 -
Böyle öfke görülmedi, mahalle sakinleri ısrarla evini yakan şahsın tedavi edilmesini istedi

Aydın İncirliova İlçesinde bilinmeyen bir nedenle öfkelenen şahıs yaşadığı evi ateşe verdi. Tüm mahalleyi ayağa kaldıran yangında öfkeli şahsın gündüz de evini ateşe verdiği itfaiye yangına erken müdahale edip söndürünce bu defa yangının söndürülememesi için evi birkaç noktadan ateşe verdiği öğrenildi. Sürekli korku içinde yaşadıklarını belirten mahalle sakinleri şahsın tedavi edilmesini istediler.


Olay gece saat 22:45 sıralarında İncirliova Kurtuluş Mahallesi 201 sokak üzerindeki müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gündüz saatlerinde yangın çıkan A.Ş. isimli şahsın evinden yine dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu Aydın Büyükşehir İtfaiyesi’ne bildirerek yardım istedi. İtfaiye ekipleri kısa sürede eve gelip yangına müdahale ederken alevler bir anda tüm binayı sardı. Plastik olan tavandan yükselen alevler mahalleyi korkuturken itfaiye ekipleri ise bir yandan alevlere müdahale edip diğer yandan da alevlerin diğer binalara sıçramaması için çalışma yaptı.


Tüm mahallenin sokağa döküldüğü olayda itfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucu yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Evde yaşayan A.Ş. isimli şahıs tarafından bugün 2. kez ateşe verilen ev tamamen yandı.


Polis tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı