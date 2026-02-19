Artık geleneksel hale geldi! İstanbul Havalimanı'nda ‘Ramazan Köyü’ kuruldu

Ramazan Köyü'nde geçmişle bugünü buluşturduklarını dile getiren Şengül, şunları kaydetti: "Geçmişi özlüyoruz ama geçmişe dönmüyoruz. Özellikle çocuklarımızın tercihine göre ramazanı festival havasında kutlayacağımız bir dünya kurduk burada. Postane ofisimizde sevdiğiniz kişilere tebrik kartı yollamak gibi geçmişe ait bir unsur varken, dijital dilek ağacında, dijital mecralarda temenni ve dileklerinizi de paylaşabiliyorsunuz. Hacivat-Karagöz gölge oyununu bir tarafta ağırlarken, yine terminalin değişik bölgelerinde lunapark aktivitelerimizle çocuklarla ilgili çeşitli etkinlikleri yolcularımıza sunuyoruz. Günlük yaklaşık 260 bin yolcunun ramazan ayında da hoşça vakit geçirmesini istiyoruz."