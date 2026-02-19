Artık geleneksel hale geldi! İstanbul Havalimanı'nda ‘Ramazan Köyü’ kuruldu
İstanbul Havalimanı'nda ramazan ayının birlik, beraberlik, dayanışma ve hoşgörü ruhunun tüm dünyadan gelen misafirlerle paylaşılması amacıyla bu yıl da "Ramazan Köyü" kuruldu. İGA Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül, "140'tan fazla milletten yolcunun misafir edildiği İstanbul Havalimanı'nda kendi kültürümüzden ve geçmişimizden gelen bu özel ayı tüm yolcuların deneyimlemesini istiyoruz. Çocuklarımızla böyle bir ayı tekrar şenlik ve festival havasında kutlamak istiyoruz" dedi.