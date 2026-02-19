  • İSTANBUL
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Whatsapp yeni özelliği duyurdu! Artık hiçbiri kaybolmayacak!
Giriş Tarihi:

Whatsapp yeni özelliği duyurdu! Artık hiçbiri kaybolmayacak!

Dünyanın en büyük sosyal medya uygulaması Whatsapp , kullanıcıların deneyimlerini iyileştirecek yeni özellikler duyurmaya devam ediyor...

#1
Foto - Whatsapp yeni özelliği duyurdu! Artık hiçbiri kaybolmayacak!

WhatsApp’ın TestFlight üzerinden yayınlanan 26.6.10.70 kodlu en son iOS beta sürümüyle birlikte, bazı kullanıcılar sohbet içi medya galerisinde yeni bir arayüzle karşılaştı. Daha önce Android beta sürümünde test edilen bu özellik, artık iPhone kullanıcılarının da beğenisine sunuluyor.

#2
Foto - Whatsapp yeni özelliği duyurdu! Artık hiçbiri kaybolmayacak!

WhatsApp Medya Filtreleme Özelliği Nasıl Çalışıyor? Yeni özellik, sohbetlerdeki medya galerisi arayüzünü daha modern ve işlevsel bir hale getiriyor. Eskiden sadece “Medyalar, Bağlantılar ve Belgeler” gibi genel sekmeler bulunurken, yeni tasarımda bu seçenekler daha belirgin ve kullanışlı bir yapıya kavuşuyor. Kullanıcılar artık medya galerisini açtıklarında, içerikleri türlerine göre kolayca ayırabiliyor.

#3
Foto - Whatsapp yeni özelliği duyurdu! Artık hiçbiri kaybolmayacak!

Bu yeni arayüz, kullanıcılara paylaşılan tüm medya dosyalarını tek bir ekranda görmek yerine, sadece fotoğrafları, videoları veya GIF’leri görüntüleme imkanı tanıyor. Bu sayede, belirli bir anıyı veya dosyayı bulmak için tüm galeriyi baştan sona tarama zahmeti ortadan kalkıyor. Ayrıca, arayüzün başlık kısmına sohbetin adı eklenerek hangi konuşmanın medyalarına bakıldığı daha net bir şekilde anlaşılıyor.

#4
Foto - Whatsapp yeni özelliği duyurdu! Artık hiçbiri kaybolmayacak!

Çıkartmalar İçin de Özel Filtre Geliyor Yenilikler sadece fotoğraf ve videolarla sınırlı değil. WhatsApp, bazı beta kullanıcılarına çıkartmaları (sticker) ayırmak için de özel bir filtre sunuyor. Bu filtre, özellikle uzun zaman önce gönderilmiş bir çıkartmayı bulmak veya birden fazla çıkartmayı hızlıca favorilere eklemek isteyen kullanıcılar için büyük kolaylık sağlıyor.

#5
Foto - Whatsapp yeni özelliği duyurdu! Artık hiçbiri kaybolmayacak!

Bununla birlikte, özellik şu anda kademeli olarak dağıtılıyor. Yani, en son beta sürümünü yüklemiş olsanız bile bu yeni arayüzü hemen göremeyebilirsiniz. WhatsApp’ın, özelliği kararlı hale getirdikten sonra tüm kullanıcılar için yayınlaması bekleniyor.

#6
Foto - Whatsapp yeni özelliği duyurdu! Artık hiçbiri kaybolmayacak!

Peki, bu yeni WhatsApp medya filtreleme özelliği hakkındaki sizin görüşleriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın!/ kaynak: shiftdelete

