Whatsapp yeni özelliği duyurdu! Artık hiçbiri kaybolmayacak!

Bu yeni arayüz, kullanıcılara paylaşılan tüm medya dosyalarını tek bir ekranda görmek yerine, sadece fotoğrafları, videoları veya GIF’leri görüntüleme imkanı tanıyor. Bu sayede, belirli bir anıyı veya dosyayı bulmak için tüm galeriyi baştan sona tarama zahmeti ortadan kalkıyor. Ayrıca, arayüzün başlık kısmına sohbetin adı eklenerek hangi konuşmanın medyalarına bakıldığı daha net bir şekilde anlaşılıyor.