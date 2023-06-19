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Sosyal Medya Böyle kıskançlık görülmedi! Diğer köpekler su içmesin diye bakın ne yaptı...
Sosyal Medya

Böyle kıskançlık görülmedi! Diğer köpekler su içmesin diye bakın ne yaptı...

Yeniakit Publisher
2023-06-19 17:53:00 - 2023-06-19 18:13:12

Bir köpeğin birlikte yaşadığı köpeklerden yiyecek-içeceklerini kıskandığı anları anlatan video viral oldu.

Görüntülerde kurt cinsi köpeğin diğer köğeklerin yemek tabağını kaptığı anlar yer aldı.

Öte yandan aynı köpek birçok köpeğin su içtiği kaptaki sudan içerken yanına hiçbirisini yaklaştırmadı.

Kıskanç olduğu anlaşılan köpek suyun tamamını içemeyince diğerlerine bırakmamak için hepsini ağzıyla yere boşalttı.

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