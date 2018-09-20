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Böyle kaza görülmedi! Diyarbakır araba adeta şaha kalktı...

Bağlar ilçesinde seyir halindeki araç mazgala takıldıktan sonra bir anda havaya fırladı.

20 Eylül 2018 Perşembe 18:52
Böyle kaza görülmedi! Diyarbakır araba adeta şaha kalktı...

Kaza, merkez Bağlar ilçesinde bulunan Yenihal’de meydana geldi. Hale mal almaya giden ve plakası belirlenemeyen araç, yol güzergahında bulunan mazgalın üzerinden geçerken bir anda havaya fırladı.

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda sürücü ve yanındaki kişi çevredekilerin de şaşkın bakışları altında ne olduğunu anlamaya çalışırken mazgal kapağının araç geçerken yerinden çıktığı ve arka tekerin çukura girdikten sonra aracın havaya fırladığı anlaşıldı. 

ARACIN HIZININ DÜŞÜK OLMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Aracın hızının düşük olması facianın önüne geçerken sürücü ve yan koltukta oturan kişi başını ön cama çarparak yaralandı. Mazgalların bakımsız olduğu ve bu tür kazaların tekrar yaşanabileceği iddia edilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 18:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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