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Dünya Böyle kaynana düşman başına! Gelininin yatak odasına kamera koydu, savunması “Yuh be kadın, yuh” dedirtti! Olacak şey değil
Dünya

Böyle kaynana düşman başına! Gelininin yatak odasına kamera koydu, savunması “Yuh be kadın, yuh” dedirtti! Olacak şey değil

Yeniakit Publisher
2023-11-03 15:08:00 -
Böyle kaynana düşman başına! Gelininin yatak odasına kamera koydu, savunması "Yuh be kadın, yuh" dedirtti! Olacak şey değil

Tayvan'da eşinin ailesiyle yaşayan bir kadın, kaynanasının yatak odasına gizlice kamera koyduğun fark etti. Oğlu ve gelininin özel görüntülerini komşularına gönderen kayınvalide, kendini torununa nasıl bakıldığı görmek için böyle bir şey yaptığını söyleyerek savundu.

Tayvan'da yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Bir anne, gelini ve oğlunun yatak odasına gizli kamera koyup cinsel ilişkiye girdikleri anları kayda alıp komşuları ile paylaştı.

Tayvan'da geçen yıl evlenen genç çift, damadın ailesi ile birlikte yaşamaya başladı. Ancak genç kadın, yatak odasında kamera olduğunu fark etti. Bir komşunun geline "Elbiselerini çıkarırken s... gibi görünüyorsun" demesi üzerine her şey ortaya çıktı. Bu sözlerin ardından genç kadın, komşuya baskı yaptı. Komşu ise geline, kaynanasının yatak odasına kamera koyduğunu ve görüntülerini tüm komşulara yolladığını itiraf etti.

Torununu bahane etti

Kaynana ise oğlu ve gelininin yeni çocukları olduğunu, bu nedenle nasıl çocuk yetiştirebileceklerini bilmedikleri için bebeklerine göz kulak olmak için yatak odasına gizli kamera koyduğunu söyledi.

 
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