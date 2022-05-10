Böyle kayıp görülmedi! Üç günde 1 trilyon dolardan fazla değer kaybettiler!

ABD'nin Merkez Bankası Fed’in faiz oranını yükseltmesiyle birlikte dünyanın en büyük teknoloji devleri büyük kayıplar yaşadı.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri, yalnızca üç işlem seansında 1 trilyon doların üzerinde değer kaybetti.

Federal Rezerv Sistemi’nin (Fed) geçtiğimiz Çarşamba günü gösterge faiz oranını yükseltmesiyle birlikte hisse senetleri yoğun bir şekilde satılırken, en büyük satışlar teknoloji şirketlerinde oldu.

Dünyanın en değerli halka açık şirketi olan Apple, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranının artırıldığı ve enflasyonun çok yüksek olduğunu söylediği Çarşamba günü kapanışından bu yana 220 milyar dolar değer kaybetti.

S&P 500 ABD hisse senedi endeksi Çarşamba günkü kapanıştan bu yana yüzde 7 düşerek Pazartesi günü 4 bin seviyesinin altına düşerken, Invesco Nasdaq 100 ETF aynı dönemde yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti.(ntv)

İşte son üç işlem gününde yaşanan diğer büyük kayıplar:

MİCROSOFT: 189 MİLYAR DOLAR

TESLA: 199 MİLYAR DOLAR

AMAZON: 173 MİLYAR DOLAR

ALPHABET (GOOGLE): 123 MİLYAR DOLAR

NVİDİA: 85 MİLYAR DOLAR

META (FACEBOOK): 70 MİLYAR DOLAR