Böyle itiraf görülmedi! ‘Ya…yaaa’ diyerek çılgına döndü!

PKK sevici Merdan Yanardağ’ın Tele1’inde program yapan Zeynel Lüle, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haberi nedeniyle Hürriyet’e tepki gösterdi.

Her söylediği cümlenin başında ve sonunda ‘ya.. yaaaaa’ dedi!

Her kurduğu cümlenin başına ve sonuna uzunca ‘yaa…yaa’ koyan Zeynel Lüle, Emine Erdoğan’ın beyanıtının Hürriyet’te yayınlanmasından çok rahatsız oldu.

“Siz kendinize gelin ya, ne yapıyorsunuz?”

Hürriyet’te çalıştığı eski arkadaşlarına ‘Kendinize gelin’ derken iyice kendini kaybeden Zeynel Lüle, şunları söyledi:

“Yıllarca çalıştığım Hürriyet’e büyük sitemim olacak. Orada çalışan, hala yıllarca beraber çalıştığım arkadaşlar var. Yazı İşleri Müdürlüğü ne yapıyorsunuz siz Allah aşkınıza orada? Arif ne yapıyorsun sen? Ateş kendine gel. Siz kendinize gelin ya, ne yapıyorsunuz?”

Emine Erdoğan’ın demeci ‘ya..yaaa’cı Lüle’yi çıldırttı

Gerçek tıynetini yaptığı programda ortaya koyan Zeynel Lüle, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dün bütün gece Türkiye ortalığı ayağa kalktı bir tek haberiniz yok biliyor musunuz, Dünya Kadınlar Günü’yle ilgili…Ha pardon var. Haberiniz var ama kim ‘Kadına şiddete sıfır tolerans’ diyen Emine Erdoğan’ın cümlesinden görmüşsünüz bunu. Utanmıyor musunuz ya? Sedat Ergin… Sen orada hala köşe yazıyorsun… Utanmıyor musun? Ya arkadaşlarını uyarsana… İn yazı işleri masasına, in toplantıya ‘arkadaşlar ne yapıyoruz biz ya’ deyin. Hala mı cebindeki parayı düşünüyorsun ya? Sedat kendine gel. Hakikaten dostumsun, arkadaşımsın ama artık aramızda ciddi şekilde senden bahsederken utanarak bahsediyoruz, haberin olsun.”

“Yaa… inanamıyorum yaa..” diyerek iyice çılgına döndü

Kurduğu cümlenin her birinde ‘yaa..yaa’ ve ‘kendinize gelin’ diye çıldıran Zeynel Lüle, sözlerini şöyle tamamladı:

“Kendinize gelin. Sadece Emine Erdoğan’ın söylediği bu cümleyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haberini yapamazsın. Bu baskıya yazık, ayıp. Buraya 35 sene emek vermiş olan bizlere yazık. Kendinize gelin ya… Batmakta olan amiral gemisi… Battı, gitti. Ahmet Hakan’ı zaten saymıyorum, ismini bile anmıyorum onun. Ama oradaki arkadaşlarım, utanıyorum ya… Yapmayın. Ateş sen ne yapıyorsun ya çocuğum? Arif kendine gel. :Bu sayfaları sizler yapıyorsunuz ya… Ya inanamıyorum ya…”