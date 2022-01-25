Böyle iptal edilmiş! İşte Ekrem İmamoğlu'nu zora sokacak belge

Uzmanlar tarafından günler öncesinden yapılan uyarılara rağmen megakent İstanbul kara önlemsiz yakalandı. Kentin birçok bölgesinde trafik dururken, binlerce vatandaş yollarda mahsur kaldı. Bazı vatandaşların araçlarını terk edip yürüyerek evlerine ulaşmaya çalışırken, İstanbul’u kara teslim eden İBB’nin sözcüsü karda mağdur olan vatandaşların sıcak evlerinde oturduğunu iddia etti ve onları trollükle suçladı. Ongun’un bu paylaşımına ise tepki yağdı.

Akit Tv'd ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında İBB'yi zora düşürecek bir belge paylaşıldı ve tepkilerin odağındaki belediyenin yakın zamanda tuz ihalesini iptal ettiği ortaya çıktı.

Akit TV Haber Müdürü Murat Alan, canlı yayında yaptığı açıklamada, "Akşam İBB Sözcüsü Murat Ongun, tuz ihalesi iptal edilmedi diyor. İşte belgesi. İptal edilmiş. İhale 16 Kasım 2021’de iptal edilmiş. İmamoğlu’ndan bir şey bulamıyoruz. Bir de İBB Sözcüsü dalga geçiyor. Trol dediği insanlar eziyet sarmalında İstanbul’da sıkıntı çekiyor" ifadelerini kullandı.