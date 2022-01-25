  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Böyle iptal edilmiş! İşte Ekrem İmamoğlu'nu zora sokacak belge
Gündem

Böyle iptal edilmiş! İşte Ekrem İmamoğlu'nu zora sokacak belge

İstanbul Büyükşehir Belediyesi karla mücadelede sınıfta kaldı. Trafikte mahsur kalan vatandaşları ortaya çıkan keşmekeş çileden çıkardı. Diğer yandan metro ve metrobüslerde izdiham yaşanırken Ekrem İmamoğlu'nu zora düşürecek bir belge ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 14:07:00 -

Uzmanlar tarafından günler öncesinden yapılan uyarılara rağmen megakent İstanbul kara önlemsiz yakalandı. Kentin birçok bölgesinde trafik dururken, binlerce vatandaş yollarda mahsur kaldı. Bazı vatandaşların araçlarını terk edip yürüyerek evlerine ulaşmaya çalışırken, İstanbul’u kara teslim eden İBB’nin sözcüsü karda mağdur olan vatandaşların sıcak evlerinde oturduğunu iddia etti ve onları trollükle suçladı. Ongun’un bu paylaşımına ise tepki yağdı.

Akit Tv'd ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında İBB'yi zora düşürecek bir belge paylaşıldı ve tepkilerin odağındaki belediyenin yakın zamanda tuz ihalesini iptal ettiği ortaya çıktı.

Akit TV Haber Müdürü Murat Alan, canlı yayında yaptığı açıklamada, "Akşam İBB Sözcüsü Murat Ongun, tuz ihalesi iptal edilmedi diyor. İşte belgesi. İptal edilmiş. İhale 16 Kasım 2021’de iptal edilmiş. İmamoğlu’ndan bir şey bulamıyoruz. Bir de İBB Sözcüsü dalga geçiyor. Trol dediği insanlar eziyet sarmalında İstanbul’da sıkıntı çekiyor" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay