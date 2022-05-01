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Siyaset Böyle iki yüzlülük görülmedi! Ümit Özdağ'dan hedef gösterdiği Suriyelilere bayram ziyareti
Siyaset

Böyle iki yüzlülük görülmedi! Ümit Özdağ'dan hedef gösterdiği Suriyelilere bayram ziyareti

Irkçı açıklamalarıyla mültecileri hedef gösteren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bursa'da Suriyeli bir aileye bayram ziyaretinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 23:33:00 -
Böyle iki yüzlülük görülmedi! Ümit Özdağ'dan hedef gösterdiği Suriyelilere bayram ziyareti

Irkçılık açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bursa'da Suriyeli bir aileye bayram ziyaretinde bulundu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özdağ, bayram ziyaretinde bulunduğu aileyle bir süre sohbet etti. Suriyeli babaya nereden geldiklerini soran Özdağ, ailenin Suriye'de savaş başladıktan 5 sene sonra Halep'ten geldiğini öğrendi.

Özdağ'ın Suriye'ye dönmek isteyip istemedikleri sorusu üzerine "Suriye'ye askere gitmek istemediği için dönmediğini" belirten Suriyeli baba, "Dönsek çok iyi olur, bizim toprağımız orada." dedi.

"Vatanlarınıza dönmeniz için çalışma yapacağız"

Ümit Özdağ da "Zafer Partisi olarak Beşşar Esed ile görüşeceğiz. Vatanlarınıza dönmeniz için çalışma yapacağız. Hangi köyden geldiyseniz o köye, kasabaya, şehre dönebilesiniz. Hakkınızda af çıktı, takibat olmayacak." ifadesini kullandı.

Özdağ, daha sonra çocuklara bayram hediyesi vererek evden ayrıldı.

 

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