Böyle iftira görülmedi. CHP'nin yayın organı Tele1'de skandal sözler: "Selçuk Bayraktar Mühendisleri öldürdü projelerini çalıp İHA-SİHA yaptı"

CHP'nin yayınorganı TELE! televizyonunda konuşan gazeteci Meriç Köyatası iğrenç iftiralarda bulundu.



"O siha'yı neyle yaptın sen? O savunma sanayide Aselsan da o teknolojiyi üreten ondan sonra faili meçhul cinayetlerden neden çaldın? Bunlar biliniyor mu? Bunlar konuşuluyor mu? İnsanların hemö varlığına çöküyorlar hem bilgi birikimine çöküyorlar." dedi.