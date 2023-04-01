  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakanlık duyurdu! Yeni iş kapısı kararı aldı: Binlerce kişi istihdam edilecek, KPSS şartı yok! Personel alacak

ABD'de elektrikli araçlar için harekete geçti! Flaş yeni kurallar açıklandı: Binlerce dolarlık vergi teşviki, satış fiyatı...

Meteoroloji Marmara için uyardı: Çok şiddetli geliyor

Miçotakis'ten bir darbe daha! Yeni seçim vaadini açıkladı, söz verildi! Dikkat çeken ifadeler, Türkiye detayı

Peskov, korkutan o sözleri paylaştı: Ortalığı ayağa kaldırdı! Çin’in Ukrayna planları uygulanabilir değil! Karşı çıktı

Gökbey'de kritik aşama! Tarih verildi

Konuyu görüştüler! YSK'dan flaş karar

Karadeniz’de yatıyor! Japonlar peşinde! Dünyaya göre yüzde 100 daha zengin

Can Ataklı'nın seçim korkusu!

Körler sağırlar birbirini ağırlar! Akşener'den kameralar önünde Kılıçdaroğlu tiyatrosu
Gündem Böyle iftira görülmedi. CHP'nin yayın organı Tele1'de skandal sözler: "Selçuk Bayraktar Mühendisleri öldürdü projelerini çalıp İHA-SİHA yaptı"
Gündem

Böyle iftira görülmedi. CHP'nin yayın organı Tele1'de skandal sözler: "Selçuk Bayraktar Mühendisleri öldürdü projelerini çalıp İHA-SİHA yaptı"

Yeniakit Publisher
2023-04-01 05:06:00 - 2023-04-01 05:12:42

CHP'nin yayın organı Tele1 ekranlarında yayınlanan Gazeteciler Masası programında Meriç Köyatası'nın skandal sözleri gündem oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bayraktar ailesine iftira atan Köyatası, ''“mühendisleri öldürüp bilgileri çaldılar İHA-SİHA yaptılar.” ifadesini kullandı.

CHP'nin yayınorganı TELE! televizyonunda konuşan gazeteci Meriç Köyatası iğrenç iftiralarda bulundu.


"O siha'yı neyle yaptın sen? O savunma sanayide Aselsan da o teknolojiyi üreten ondan sonra faili meçhul cinayetlerden neden çaldın? Bunlar biliniyor mu? Bunlar konuşuluyor mu? İnsanların hemö varlığına çöküyorlar hem bilgi birikimine çöküyorlar." dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23