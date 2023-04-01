Böyle iftira görülmedi. CHP'nin yayın organı Tele1'de skandal sözler: "Selçuk Bayraktar Mühendisleri öldürdü projelerini çalıp İHA-SİHA yaptı"
CHP'nin yayın organı Tele1 ekranlarında yayınlanan Gazeteciler Masası programında Meriç Köyatası'nın skandal sözleri gündem oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bayraktar ailesine iftira atan Köyatası, ''“mühendisleri öldürüp bilgileri çaldılar İHA-SİHA yaptılar.” ifadesini kullandı.
CHP'nin yayınorganı TELE! televizyonunda konuşan gazeteci Meriç Köyatası iğrenç iftiralarda bulundu.
"O siha'yı neyle yaptın sen? O savunma sanayide Aselsan da o teknolojiyi üreten ondan sonra faili meçhul cinayetlerden neden çaldın? Bunlar biliniyor mu? Bunlar konuşuluyor mu? İnsanların hemö varlığına çöküyorlar hem bilgi birikimine çöküyorlar." dedi.