Böyle hırsızlık görülmedi! Önce süslediler sonra çaldılar!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya

Konya’da bir caminin şadırvan bölümüne giren 2 kişi ayna önünde süslendikten sonra güvenlik kamerasını çaldı. Şüphelilerin süslenmesi ve hırsızlık anı çalınan kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz pazar günü 17.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mahallesi Karabayır Sokak’ta bulunan Kudüs Camii’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caminin şadırvan bölümünde bulunan güvenlik kamerasının yerinde olmadığını fark eden cami görevlileri, kayıt cihazından görüntüleri izledi. Görüntülerde, 2 kişinin şadırvana geldikten sonra önce ayna önünde süslendikleri ardından güvenlik kamerasını çaldıklarınının görülmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan polis ekiplerinin incelemesinin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

"Saçını düzeltiyor bunu iyiki yapıyorum der gibi"

Cami cemaatinden Hüseyin Yüksel, "Pazar günü ikindi namazı sonrası iki şahıs gelmiş hem içerideki aynaya zarar vermiş hem de güvenlik kamerasını çalmış. Bu tuvalet büyük emeklerle yapıldı. Tek camimize özel değil, yanımızda da Leylekli Park var, oraya gelen vatandaşlarımız da kullanıyor. Vatandaşlarımız için yapılan bu yerin korumasını maalesef yapamıyoruz. Kendini bilmez kişiler de böyle zarar veriyor. İnşallah bunu yapan kişiler bulunur zarar karşılanır. Güvenlik kamerasını kıran kişi geliyor, sanki bir övgü gibi önce saçını falan düzeltiyor. Biz de bunu iyiki yapıyorum izlenimi oluyor, üzüntü içerisindeyiz" diye konuştu.

