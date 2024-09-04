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Kadın - Aile Böyle daha faydalıymış! Canan Karatay tarifi verdi: 'Para vermeyin, kendiniz yapın'... O çürük elmalar
Kadın - Aile

Böyle daha faydalıymış! Canan Karatay tarifi verdi: 'Para vermeyin, kendiniz yapın'... O çürük elmalar

Yeniakit Publisher
2024-09-04 19:56:00 - 2024-09-04 19:59:51
Böyle daha faydalıymış! Canan Karatay tarifi verdi: 'Para vermeyin, kendiniz yapın'... O çürük elmalar

Elma mevsiminin yaklaşmasıyla neredeyse herkes alternatif lezzetler hazırlamak için çeşitli tariflere göz atıyor. O çürük elmalar hakkında Prof. Dr. Canan Karatay'ın kitabında yazdığı ev yapımı elma sirkesi tarifi de konuşulanlar arasında. Karatay'ın verdiği tarif sayesinde katkısız, saf ve sağlık bombası bir sirke elde edebilirsiniz. İşte detaylar.

Ev yapımı sirke, içerisindeki doğal malzemeler sayesinde çok sağlıklıdır. Canan Karatay da bu durumdan yola çıkarak "Para vermeyin, evde kendiniz yapın" diye konuştu. Peki Karatay'ın kitabında sözünü ettiği bu tarifte hangi malzemeler var?

Malzemeler

- 3 kilo sert ve sulu köy elması
- 3-4 yemek kaşığı bal
- Cam kavanoz

İlk olarak elmaları iyice yıkayıp durulayın. Ardından katı meyve sıkacağı ile sıkarak suyunu çıkarın. Cam bir kavanozun içerisine ekleyin. Bal ilave edip iyice karışmasını sağlayın. Ardından kavanozun ağzı hava alacak şekilde tülbent bir bez örtüp kenarlarından bağlayın.

Etrafınızda güneş alan bir pencere varsa cam kenarına, yoksa da ılık ve loş bir ortama koyun. İlk haftalarda 2-3 gün boyunca ağzını açıp tahta bir kaşıkla karıştırın. Tekrar tülbentle kapatın.

4-6 haftanın ardından üzerinde denizanasına benzer bir maya oluştuğun göreceksiniz. Ağız kısmında da sirke bakterileri denilen minik kurtçuklar oluşur. Bu sirke fermantasyonunun doğru bir şekilde başladığını gösterir. 8-10 hafta sonra temiz bir tülbent bezden süzün.
Hazırladığınız sirkeyi süzdükten sonra şişelere boşaltabilirsiniz. Ağzını almayacak şekilde kapatmanız faydalı olacaktır. Serin alanlarda muhafaza edebilirsiniz. Canan Karatay yeni çıkan kitabında sirkenin önemine fazlasıyla değindi.

Canan Karatay'a göre doğal fermantasyon elma sirkesi ve gargara ile hayat kurtarıcı bir nitelik taşıyor. Bütün gargaralar gibi hazırlanışı daha kolay, maliyeti ucuz ve uygulaması basit. Karatay, grip enfeksiyonlarında görülen ağız, boğaz kuruluğu ve yanmaları, ayrıca kuru öksürük şikayetlerinin sirkeli suyla gargara yaparak giderilmesi gerektiğini belirtti.
Sirkenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatan Canan Karatay "Ev sirkesinden bahsediyorum. Doğal sirke virüsleri, mikropları, parazitleri, bitleri ve bütün toksinleri öldürür. Vücutta alkali etkisi yaratır" diyerek anlatmıştı.

Elma sirkesinin antibakteriyel özellikleri kan şekerini, tansiyonu, kolesterol seviyelerini düzenler. Kilo kontrolüne yardımcı olan ev yapımı sirke, aynı zamanda bağışıklığı güçlendirecektir. İçerisindeki faydalı bakteriler cilt sorunlarını iyileştirir.

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