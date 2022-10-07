Böyle bir ahlaksızlık var mı? Can Ataklı’dan skandal Bayındır Hastanesi savunması

CHP yandaşlı Can Ataklı, İş Bankası iştiraki Bayındır Hastanesi'nde bir kadına yapılan eziyeti aklamaya kalktı. Ataklı, "İş Bankası'na haddini bildirmek için yapılıyor. Hasta demans hastası zaten, hatırlamıyor" dedi.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Ataklı'nın bu rezil sözleri de masaya yatırıldı.

Konuya dair konuşan Karahasanoğlu şunları söyledi:

Yani tecavüz etseler farkında değil, bir şey olmaz, diyor. Böyle bir ahlaksızlık! Nasıl bir ülkede yaşıyoruz yahu? Nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Demans hastası, hatırlamıyor zaten, diyor. Allah korusun, tecavüz etseler, demans hastası, hatırlamıyor, mu diyecek Can Ataklı?