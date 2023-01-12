Böyle bekçi olmaz olsun! İdam edin böyle şerefsizleri

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde görev yaparken "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 17 Eylül 2021 tarihinde tutuklanan bekçi Ö.T. ile tutuksuz olarak haklarında dava açılan O.Y. ve E.Y.'nin yargılanmaları sona erdi.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında bekçi Ö.T. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 16 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verilerken, tutuksuz olarak yargılanan bekçiler O.Y. ve E.Y. ise beraat ettiler.

Vatandaşlar idam istiyor

Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.