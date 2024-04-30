Böyle balık yakalamayı hiç gördünüz mü?
Sosyal medyada deniz kıyısında balık tutan adamların görüntüsü viral oldu.
Videonun nerede kaydedildiği bilinmemekle birlikte, ilk defa görülen bir yöntemin kullanıldığı görülüyor.
Kıyıya kadar ulaşan dalgaların bitiminde oltalarını suya daldıran balıkçılar, balık tutma işlemini tamamladıktan sonra suyun altında kalmamak için koşarak kaçmaya başlıyor.
Sosyal medyada viral olan görüntüye videonun Çin'de çekildiği yorumları yapıldı. X kullanıcıları görüntüleri "eğlenceli ama tehlikeli" buldu.
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