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Böyle ayar görülmedi! Başkan Erdoğan'dan ABD'li gazeteciye bomba cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sky News muhabirin "ABD delagasyonu buraya geliyor, endişeli misiniz?" sorusuna "Yok. Niye endişeli olayım? Onlarla görüşmeyeceğim. Onlar karşıtlarıyla görüşecek. Ben Trump geldiği zaman konuşurum" cevabını verdi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 15:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sky News muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye'ye gelen ABD heyeti ile görüşmeyeceğini, onların kendi mevkidaşları ile görüşeceğini açıkladı. Erdoğan, "Trump buraya gelirse konuşurum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'ndaki konuşmasının ardından, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

SKY News muhabirinin "ABD delagasyonu buraya geliyor, endişeli misiniz?" sorusuna "Yok. Niye endişeli olayım?" cevabını verdi. Muhabirin "Onlarla neler konuşacaksınız?" sorusuna ise "Ben dimdik ayaktayım. Onlarla görüşmeyeceğim. Onlar karşıtlarıyla görüşecek. Ben Trump geldiği zaman konuşurum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki gelişmeleri Türkiye ile görüşmesi için, Yardımcısı Mike Pence ve Dışişlier Bakanı Mike Pompeo öncülüğündeki heyeti Ankara'ya gönderme karar almıştı.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 15:04
  1. Ankara
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. AK Parti

YORUM YAZ

  • HastürkHastürk8 dk önce
    Doğru karar onlar ayağımıza gelmeli . Onlardan her türlü kalleşlikler beklenir Oray'a Gitmemeli .
  • misafirmisafir11 dk önce
    FAYDALARI VE FAYDALI OLDUĞU KANITLI R.T.ERDOĞAN'IN GÖREVDE KALMASINI İSTEMEYENLER HAİN DEĞİLMİDİR?
  • celil yağmuroğlucelil yağmuroğlu12 dk önce
    aMERİKA BİR tERÖR DEVLETİ OLARAK ÜST AKIL VE MASONLAR TARAFINDAN KURULAR BİR DEVLET 
  • AHMETAHMET28 dk önce
    adam, adam... senin gibi reise kurban olayım be...
  • VatandaşVatandaş32 dk önce
    Dik dur, eğilme, yalnızca secdede allahın huzurunda eğil reis hep yanındayız yalnız değilsin, yalnızda değiliz herkes münafıklık yapsa sen doğru bildiğinden şaşma, yanındayız reis
  • misafirmisafir39 dk önce
    Abd nin endişelenecek Türkiye kalmadığını anlaması gerektiğini tüm dünya görüyor ak parti sayesinde.
  • Ersin Kamil BektaşErsin Kamil Bektaş1 sa önce
    İşte bu yahu kardeşim başkan dediğin lider dediğin böyle olur ....Çatlayın lan dış güçler ve destekçisi köpekler......
  • vatansevervatansever1 sa önce
    biri şunu dese gelen heyete...biz türkiye olarak abd nin sınırında abd nin terörist dediği bir gruba 30 bin tır silah versek ne düşünür abd halkı diye....siz ne düşünürseniz aynısını bizde şuan düşünüyoruz...o yüzden mantıklı gerekçeler sunun konuşalım demek lazım.....
  • TOPHANELİTOPHANELİ1 sa önce
    REİSİN YANINDA BİR TANE KÖYÜN DELİSİ MİSALİ BİRİSİ GEZDİRİLMELİ VE BÖYLE TİPLERE CEVAP İÇİN ARKADAŞ GEREKLİ AÇIKLAMAYI YAPSIN DENİLİP;SEN DAHA KİME,NASIL SORU SORULACAĞINI DAHİ BİLMEYEN DANGALAĞIN BİRİSİN,..........................,DÜNYANIN BAŞ BELASI SÖMÜRGECİ AÇ KÖPEKLER,YÜZYILLARDIR DOYMADINIZ ŞEREFSİZLER... MEALİNDEN SAYDIRMALIYDI!...

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