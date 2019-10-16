Böyle ayar görülmedi! Başkan Erdoğan'dan ABD'li gazeteciye bomba cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sky News muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye'ye gelen ABD heyeti ile görüşmeyeceğini, onların kendi mevkidaşları ile görüşeceğini açıkladı. Erdoğan, "Trump buraya gelirse konuşurum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'ndaki konuşmasının ardından, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

SKY News muhabirinin "ABD delagasyonu buraya geliyor, endişeli misiniz?" sorusuna "Yok. Niye endişeli olayım?" cevabını verdi. Muhabirin "Onlarla neler konuşacaksınız?" sorusuna ise "Ben dimdik ayaktayım. Onlarla görüşmeyeceğim. Onlar karşıtlarıyla görüşecek. Ben Trump geldiği zaman konuşurum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki gelişmeleri Türkiye ile görüşmesi için, Yardımcısı Mike Pence ve Dışişlier Bakanı Mike Pompeo öncülüğündeki heyeti Ankara'ya gönderme karar almıştı.