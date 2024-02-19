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Yaşam Böyle anne olmaz olsun! 3 yaşındaki çocuğuna alkol içirip şiddet uyguladı
Yaşam

Böyle anne olmaz olsun! 3 yaşındaki çocuğuna alkol içirip şiddet uyguladı

Yeniakit Publisher
2024-02-19 19:04:00 - 2024-02-19 20:20:39

Mersin’de 3 yaşındaki kızına içki içiren ve şiddet uygulayan vicdansız anne gözaltına alınırken, çocuk ise yurda yerleştirildi.

Alınan bilgiye göre, sosyal medyada bir çocuğa içki içirildiğ anların görüntüsünün yayılması ve komşuların ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü inceleme başlattı.

3 yaşındaki çocuk yurda yerleştirildi

Polis, araştırmaları sonucu kadının Ç.M.Ö. olduğunu belirledi. Kadın çocuğuna içki içirdiği ve şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına aldı. 3 yaşında olduğu öğrenilen M.Ö. ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınarak yurda yerleştirildi.

Öte yandan, sosyal medyada yer alan görüntülerde 3 yaşındaki M.A’nın elindeki bira şişesini ağzına götürmesi dikkat çekti. Farklı bir görüntüde ise içki içilen masada bulunan çocuğun ağlaması üzerine annesinin eliyle ağzını sıkması ve bağırması yer aldı.


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