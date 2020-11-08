Böyle alçaklık görülmedi! Şehitleri domuzlara yedirdiler
Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'da işgalci Ermeni kuvvetlerine ağır darbeler indirip ilerlerken, Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Alen Simonyan, Azerbaycan ordusunda şehit düşen askerlerin domuzlara yedirildiğini iddia eden bir video paylaştı.
Alçaklıkta sınır tanımayan Ermeni politikacılar iftira, yalan ve masumları hedef almaya devam ediyor.
Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Alen Simonyan, 'şehit olan Azerbaycan askerlerinin bedenlerinin domuzlara yedirildiğini' iddia ettiği görüntüler paylaştı.
Görüntülerin doğru olup olmadığı bilinmese de Simonyan paylaşımında Ermenistan'ın savaş suçu işlediğini itiraf ediyor.
Simonyan'ın paylaşımlarına Twitter üzerinden ulaşılamıyor. Simonyan tweetleri ya sildi ya da Twitter müdahale etti.