Böyle alçaklık görülmedi! Okulda namaza soruşturma

Münübe Yılmaz

Hindistan’da, Müslüman öğrencilerin namaz kılmasına izin veren okul hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma, geçtiğimiz cuma günü çekildiği iddia edilen ve öğrencilerin Karnataka eyaletindeki Mulbagal Someswara Palaya Bale Changappa Hükümeti Kannada Model Yüksek İlköğretim Okulu'nun bir sınıfında namaz kıldıklarını gösteren bir videonun sosyal medyada yayılmasıyla açıldı.

Hiçbir kurum böyle şeylere izin vermemeliymiş

Karnataka Eyaleti Eğitim Bakanı BC Nagesh yaptığı açıklamada, iddialarla ilgili soruşturma emri verdiğini ve sorumlular hakkında işlem yapılacağını söyledi. Nagesh, “Bu olay çok kötü. Hiçbir kurum böyle şeylere izin vermemeli. İlgili tüm yetkililerin bir an önce okulu ziyaret etmelerini rica ettik. Olaydan sonraki iki gün hafta sonu olduğu için okula gitmeleri mümkün olmadı. Şimdi okulu ziyaret edecekler ve orada neler olduğu hakkında ayrıntılı bir rapor verecekler. Rapora göre katı önlemler alacağız” dedi.

Hindu çeteleri, okul binasına baskın yaptı

Söz konusu gelişme, Karnataka eyaletinin Udupi şehrindeki bir devlet okulunda bir grup öğrencinin başörtülü olarak derslere girmesine izin verilmemesinin sonrasında eyalette başlayan yoğun tartışmanın ardından yaşandı. Öte yandan, aşırı sağcı Hindu çeteleri, namaz kılındığının haberini alır almaz, okul binasına baskın yaptı.