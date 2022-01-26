  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Böyle alçaklık görülmedi! Okulda namaza soruşturma
Dünya

Böyle alçaklık görülmedi! Okulda namaza soruşturma

Hindistan’da, Müslüman öğrencilerin namaz kılmasına izin veren okul hakkında soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 22:03:00 -
Böyle alçaklık görülmedi! Okulda namaza soruşturma

Münübe Yılmaz

Hindistan’da, Müslüman öğrencilerin namaz kılmasına izin veren okul hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma, geçtiğimiz cuma günü çekildiği iddia edilen ve öğrencilerin Karnataka eyaletindeki Mulbagal Someswara Palaya Bale Changappa Hükümeti Kannada Model Yüksek İlköğretim Okulu'nun bir sınıfında namaz kıldıklarını gösteren bir videonun sosyal medyada yayılmasıyla açıldı. 

Hiçbir kurum böyle şeylere izin vermemeliymiş

Karnataka Eyaleti Eğitim Bakanı BC Nagesh yaptığı açıklamada, iddialarla ilgili soruşturma emri verdiğini ve sorumlular hakkında işlem yapılacağını söyledi. Nagesh, “Bu olay çok kötü. Hiçbir kurum böyle şeylere izin vermemeli. İlgili tüm yetkililerin bir an önce okulu ziyaret etmelerini rica ettik. Olaydan sonraki iki gün hafta sonu olduğu için okula gitmeleri mümkün olmadı. Şimdi okulu ziyaret edecekler ve orada neler olduğu hakkında ayrıntılı bir rapor verecekler. Rapora göre katı önlemler alacağız” dedi.

Hindu çeteleri, okul binasına baskın yaptı

Söz konusu gelişme, Karnataka eyaletinin Udupi şehrindeki bir devlet okulunda bir grup öğrencinin başörtülü olarak derslere girmesine izin verilmemesinin sonrasında eyalette başlayan yoğun tartışmanın ardından yaşandı. Öte yandan, aşırı sağcı Hindu çeteleri, namaz kılındığının haberini alır almaz, okul binasına baskın yaptı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay