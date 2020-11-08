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Dünya Boykot korkuttu! Fransa’dan geri vites
Dünya

Boykot korkuttu! Fransa’dan geri vites

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Hz. peygambere hakaretin ardından Fransa’ya karşı İslam ülkeleri tarfından uygulanan boykot sonrası geri adım atarak, ülkesinin İslam dinine saygı duyduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 23:01:00 -
Boykot korkuttu! Fransa’dan geri vites

İslam ve Arap dünyasında Fransa karşıtı başlatılan boykot kampanyasının ardından Mısır'a gelen Le Drian, mevkidaşı Samih Şukri ile Kahire'de görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Le Drian, "Paris, İslam dinine saygı duyuyor ve Müslümanları Fransa'nın bir parçası olarak görüyor. Bizim savaştığımız radikallik ve terördür." dedi.

Le Drian, Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürler nedeniyle Fransa'ya karşı başlatılan boykot kampanyasını kınadıklarını söyledi.

Görüşmede, Libya krizini ele aldıklarını da kaydeden Le Drian, Fransa ve Mısır'ın, paralı askerlerin Libya'dan çekilmesini ve BM'nin getirdiği silah ambargosuna uyulmasını istediğini aktardı.

Şukri ise basın toplantısında, Filistin devletinin kurulması, adil ve kapsamlı barışın tesis edilmesi ve iki devletli çözümün önemine işaret etti.

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Yorumlar

gurbetçi

maden öyle ispatlasınlar camileri mescitleri açsınlar, insanların kılık kıyafet özgürlüğüne karismasinlar
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Osman Tamer

geç de olsa anladılar
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