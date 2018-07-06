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Boydak yüzde 7’lik büyüme hedefini aştı

TMSF tarafından yönetilen Boydak Holding, yılın ilk yarısında yüzde 7,41 büyürken, söz konusu dönemde 200 milyon dolarlık borç ödemesi gerçekleştirdi.

06 Temmuz 2018 Cuma 10:41
Boydak yüzde 7’lik büyüme hedefini aştı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Boydak Holding’in Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,41 büyüme gerçekleştirdiklerini söyledi.

6 AYDA 4.6 MİLYAR CİRO

Ertekin, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki holdinge ait fabrikada düzenlediği toplantıda, bu yılın ilk 6 aylık hedef büyüme rakamını yüzde 7 olarak açıkladıklarını aktardı.

Yılın ilk 6 ayında büyüme rakamlarının yüzde 7,41 olduğunu belirten Ertekin, şunları kaydetti: “2017’nin ilk 6 ayında ciromuz 4,3 milyar liraydı. 2018’in ilk 6 ayında 4,6 milyar lira olarak gerçekleşti. 2018 hedef ciro beklentimiz 9,7 milyar lira. 2018 yılı ihracat beklentimiz 420 milyon dolar. 2017 yılında 11,5 milyon lira Ar-Ge bütçemiz vardı. 2018 Ar-Ge hedefimiz 17,1 milyon liraydı. 2018’in ilk çeyreğinde bu rakamın 7 milyon lirasını harcadık. 2018 yılında bugüne kadar 72 milyon liralık yatırım yaptık.”

“200 MİLYON DOLAR BORÇ ÖDEDİK”

Ertekin, 2014 yılında İstikbal, Mondi, Bellona olarak bin 480 mağazaları olduğunu, bu rakamı 2018 yılı ilk çeyreğinde bin 530’a taşıdıklarını bildirdi. Boydak ile ilgili kurumun zarara uğratıldığı iddialarına yanıt veren Ertekin, konuşmasına şöyle devam etti: “TMSF olarak burayı teslim aldığımızda 145 milyon dolar banka hesaplarımızda paramız vardı. Bu rakam bugün 77 milyon dolara indi. Biz son 13 ayda 200 milyon dolar borç ödedik. Biz bazılarının hayalini kuramayacağı şirketin yönetimini gerçekleştiriyoruz. Mali tablolar ortada. İstediğiniz bağımsız denetçiyi getirin. 50 bin laf söylendi, panik havası olmasın diye bir şey demedik. Bu şirket çok iyi yönetiliyor.”

SATIŞIN GÜNDEME GELMESİ DÜŞÜNÜLEMEZ

Boydak’ın satılıp, satılmayacağıyla ilgili soruyu da cevaplayan Ertekin, “Biz burada kayyım olarak bulunuyoruz. Kimin malını satıyorsunuz? Devlet bize dedi ki; ‘Ben bir karar vereceğim. Ben o kararı verene kadar, bu malın sevk ve idaresini sen yapacaksın’ dedi. Yerel mahkemenin kararı bile açıklanmadı. İç yargı yollarının tamamı bile tükenmeden böyle bir şeyin gündeme gelmesi düşünülemez” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 10:41
  1. Kayseri
  2. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
  3. TMSF
  4. Boydak Grubu

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