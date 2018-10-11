Boydak holding tarafında işler iyi gidiyor

Türkiye’de 500 sanayi kuruluşu listesinde 7 şirketiyle yer alan Boydak Holding, yıl sonu hedeflerini gerçekleştirme yolunda büyük adımlar atıyor. Sektöründe açık ara lider olan holding bünyesindeki İstikbal’in birinci olduğunu söyleyen TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, “Bellona ve Mondi markalarıyla da müşterilerine ulaşan holdingimiz dünyanın en büyük ve en teknolojik entegre tesislerinden birisine sahiptir ve 1 milyon metrekarelik kapalı üretim alanı ile dünyanın ilk 10 üreticisinden biri konumdadır’’ dedi. 140’ı aşkın ülkeye ihracat yaptıklarını söyleyen Gülal, faaliyet alanlarına göre şu bilgileri verdi:

Mobilya

Türkiye genelinde 1500’ü aşkın mağaza, yurtdışında 342 satış noktası bulunan şirketlerin tescilli ürün sayısı üç bini geçti.

2018 yılının ilk çeyreğinde 28, ikinci çeyreğinde 28, üçüncü çeyrekte de 29 yeni mağaza açarak mağaza sayımızı bin 490’a çıkardık.

Kablo

Türkiye’nin lider kablo üreticisi olan HES KABLO da holding bünyesinde yer alıyor. Bu şirket, enerjiden iletişime, bilişimden endüstriye bir çok sektörde dünya standartlarında altyapı ürünleri sunmaktadır. Entegre üretim tesislerinde bakır ve alüminyum çubuk, PVC ve HFFR Granül ve paketleme malzemelerine kadar kendi bünyesinde üretim gerçekleştiren Türkiye’de tek, dünyada sayılı üreticiler arasındadır.

Kimya

Form Sünger, 1 milyon 10 bin metreküp sünger üretimi ile Türkiye’nin poliüretan sünger sektörünün en büyüğü konumundadır. 278 çalışan ile kanepe, yatak, otomotiv, ev tekstili, medikal ürünler, viscoelastik yastık, ambalaj, laminasyon, ısı ve ses yalıtımı gibi üretim faaliyetlerinin temel girdisi olan yüksek kaliteli poliüretan sünger üretimi yapılmaktadır.

Tekstil

Boyteks, yatak kumaşı üretiminde dünyanın en büyüğü konumunda olup Kayseri ve Bursa’da iki ayrı üretim tesisi bulunuyor. Buralarda yatak kumaşı, Döşemelik Kumaş (Dokuma ve Çözgülü örme), Halı, Yatak Fitili, Süprem Kumaş üretiyoruz. Üretiminin yüzde 70’i ihracata yönelik gerçekleşiyor.

Enerji

Boydak Enerji sektörünün en hızlı büyüyen şirketlerindendir. 2010 yılında yüzde 100 Boydak Grubu iştiraki olarak kurulmuş, merkezi İstanbul’da olan ve elektrik santralleri yatırımları gerçekleştiren grup şirketidir. 21 çalışanı ile Türkiye’nin bir çok bölgesinde elektrik santralleri yatırımları ve işletmesini yürütüyor.

Lojistik ve hizmet

Boytrans, yenilenen filosu ile 1996 yılından bu yana Boydak Holding’in lojistik hizmetlerini yürütmektedir. Boydak Havacılık ise 2009 yılından itibaren Business Jet ile hizmet vermektedir.

Muhiddin Gülal, Boydak Holding Şirketlerinden herhangi birisinin satışının gündemde olmadığını dile getirdi.

Boydak’ta veriler bereketiyle yansıdı