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Boyd yıldızlaştı! Beşiktaş rakibini farklı geçti

Beşiktaş, yeni sezon öncesinde yaptığı hazırlık maçında Kocaelispor'u 7-1 mağlup etmeyi başardı.

21 Temmuz 2019 Pazar 20:53
Boyd yıldızlaştı! Beşiktaş rakibini farklı geçti

Beşiktaş, sezon öncesindeki 2. hazırlık maçında Kocaelispor'u 7-1 yenerken, yeni transfer Tyler Boyd 3 asist yaptı.

Beşiktaş, hazırlık maçında Kocaelispor'u 7-1 mağlup ederken yeni transfer Tyler Boyd 3 asist ile yıldızlaştı.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, Hasan Doğan Tesisleri'inde 2. Lig ekibi Kocaelispor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Boyd'dan asist şov

Beşiktaş, 2. hazırlık maçında Kocaelispor'u 6-1 mağlup etti. Siyah beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Ricardo Quaresma, 33'te Enzo Roco, 54'te Muhayyer, 61 ve 80. dakikalarda Umut Nayir, 83 ve 88. dakikalarda Oğuzhan Akgün kaydetti.

Beşiktaş'ın yeni transfer Tyler Boyd, ilk kez Beşiktaş formasıyla sahaya çıkarken takımı adına 3 asist yaparak ilk maçında etkileyici bir performans ortaya koydu. İkinci yarıda oyuna dahil olan Boyd, 45 dakika sahada kaldı.

Siyah beyazlı ekip, bir sonraki hazırlık maçını 27 Temmuz'da La Liga ekibi Eibar ile yapacak. Beşiktaş, ardından 29 Temmuz tarihinde Apollon Larissa ile karşılaşacak.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 20:53
  1. Beşiktaş
  2. Kocaelispor

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