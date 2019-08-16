Boyabat’ta köy yolları asfaltlanıyor Boyabat İlçe Kaymakamlığı tarafından büyük önem verilen ve yıl içerisinde sık sık gerçekleştirilen köy yolları asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Boyabat İlçe Kaymakamlığı tarafından büyük önem verilen ve yıl içerisinde sık sık gerçekleştirilen köy yolları asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların ulaşım sorununu çözmek için çalışmalar gerçekleştiren Boyabat İlçe Kaymakamlığı, Yenikayalı-Bölüklü-Yenimehmetli grup köy yolunda 3 km’lik asfaltlama çalışmalarını tamamladı. İlçe Kaymakamlığı resmi hesabından yapılan açıklamada, "Yenikayalı-Bölüklü-Yenimehmetli grup köy yolu 3 km 2. kat asfalt tamamlanmıştır. Köylülerimize hayırlı uğurlu olsun" denildi.

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