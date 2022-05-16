Boya lekesi çıkarma pratik: Boya lekelerini ne çıkarır, nasıl çıkar? Kurumuş boya lekesi çıkarma yöntemleri

Boya Lekelerini Ne Çıkarır?

Boya Lekesi Çıkarma, Akrilik (Su Bazlı Boya) Boya Nasıl Çıkar? Resim yapmak ruhu dinlendiren, kişiyi rahatlatan ve zamanını güzel geçirmeyi sağlayan bir aktivitedir. Resim yapmanın pek çok çeşidi vardır. Bu çeşitli resimlerde kullanılan çeşit çeşit boyalarda mevcuttur. Akrilik boya bu boya türlerinden bir tanesidir. Su bazlı yapısından dolayı, kıyafetlerinize ya da herhangi bir yere bulaştığı zaman oldukça kolay bir şekilde temizlenebilir.

Eğer Akrilik boya herhangi bir kıyafetinize bulaştıysa ya da bir kumaş üzerine değdiyse, akrilik boya nasıl çıkar diye aklınız da soru işareti kalabilir. Eğer akrilik boya nasıl çıkar diye merak ediyorsanız aşağıda sizler için belirttiğimiz yöntemlere göz atabilirsiniz;

Boya Lekesi Nasıl Çıkar?

AMONYAK, SİRKE VE TUZ YARDIMIYLA BOYA LEKESİ ÇIKARMA

Amonyak (NH3), elma ya da üzüm sirkesi ve tuz pek çok durumda, leke çıkarma konusunda yanımızda olarak, yardımımıza koşmuştur. Bu üç maddeyle temizleme yöntemini tercih edebilir ve deneyebilirsiniz. Herhangi bir kimyasal deterjandan çok daha etkili ve iyi sonuçlar elde edeceğinize emin olabilirsiniz. Lekeler özellikle deri kıyafetlerin üzerinde oluştuysa bu lekeler için amonyak kullanabilir ve pek çok lekeden kurtulabilirsiniz.

Resim yaparken oluşturduğunuz boya lekelerini temizleyebilmek için pek çok yöntem vardır.

İlk olarak temizlemek istediğiniz lekeli kıyafetinizi bir kabın içerisine koyduğunuz soğuk suya batırın.

Yaklaşık bir kahve fincanı amonyak ile bir çay bardağı elma sirkesini de bu suyun içerisinde ekleyerek iyice karıştırın.

Ardından bu hazırlamış olduğunuz karışıma bir miktar da tuz ilave ederek tekrar karıştırın.

Su içerisinde tutmuş olduğunuz lekeli kıyafeti, birkaç dakika daha tutarak, bir miktar bekleyin ardından suyun içerisinden çıkarın ve sıkma yöntemiyle sıkarak fazla sularını kabın içerisine akıtmayı sağlayın.

Temiz bir süngeri, hazırlamış olduğunuz karışımla ıslatın ve boya lekesi olan yüzeye yavaşça sürerek temizleyin.

SOLVENT YÖNTEMİ YARDIMIYLA BOYA LEKESİNİ ÇIKARMA

Solvent Yöntemi pek bilinen bir yöntem değildir ancak hassas kumaşlarda oluşan boya lekelerini çıkarmak ve çıkarırken zarar vermemek için bu yöntemi denemeniz, oldukça etkili olacaktır.

Bu yöntem kısaca şu şekildedir:

Boya lekesinin olmuş olduğu yüzeyi zedelemeyecek ve zarar vermeyecek bir sertlikte herhangi bir eşya yardımıyla (plastik bıçak, plastik törpü gibi) boya lekesini birkaç dakika hafif bir şekilde kazıyın.

Yapacağınız bu kazıma işlemi boya lekesinin çıkmasını kolaylaştıracak ve yardımcı olacak ilk adımdır.

Bu kazıma işlemini nazik bir şekilde yaparak hem kumaşa zarar vermemiş hem de lekeyi kumaşın derinlerine işlemeden uzaklaştırmış olursunuz.

Kumaşı bir miktar, alkol yardımıyla (izopropil alkolle, Solvent) nemlendirecek gibi ıslatın. Genellikle alkol için ideal yoğunluk %3 civarındadır fakat siz kumaş üzerinde ki lekenin büyüklüğüne göre bu alkol oranını göz kararı da ayarlayabilirsiniz.

Ancak bu aşamada kullanacağınız izopropil alkolün, kullanım talimatlarında yazan uyarılarını da okumayı ihmal etmeyin.

Alkolle yardımıyla nemlendirilmiş olan lekeli kumaşı yaklaşık 40 dakikalık bir süre boyunca beklemeye bırakın. 40 dakika sonunda boya lekesi tam olarak çözülmeye uğramadıysa, alkol içerisinde bir süre daha bekletin.

SPREY BOYA LEKESİ NASIL ÇIKAR

Pratikyontemler.com’un haberine göre; Sprey boya, son zamanlarda artış gösteren sokak sanatçılığıyla beraber oldukça sık kullanılmakta ve karşımıza çıkmaktadır. Ancak sık kullanılan bu boyanın herhangi bir kıyafete ya da düz yüzeye bulaşmasıyla leke oluşumu gözlemlenebilir.

Temizliği zor gözüken bu sprey boyanın lekesinin nasıl çıktığını belirli yöntemlerle sizlere anlatacağız.

Cam yüzeydeki Sprey Boya Lekesini Nasıl Çıkarırız

Cam bir yüzeye bulaşan sprey boya lekesini temizleyebilmek için bir miktar saf alkolü ya da ojeleri çıkarmak için kullanılan saf asetonu, cam silme bezinin üzerine ya da mikro fiber bir bezin üzerine abartı olmayacak şekilde dökün.

Bu bezle cam üzerinde ki lekeli kısmı iyice ovalayın. Kullanmış olduğunuz alkol ya da aseton cam üzerinde ki lekeyi çözecektir.

Eğer bu leke yeterince çözülmediyse, alternatif olarak silmek için bir pas sökücüde kullanabilirsiniz. Pas sökücüyü cam yüzeyde bulunan lekeye doğru püskürtün. Fakat kullanmadan önce pas sökücünün üzerinde bulunan kullanma talimatlarını iyice okumayı ve bu talimatlara göre davranmayı ihmal etmeyin.

Kumaş Üzerindeki Sprey Boya Lekesini Nasıl Çıkarırız:

Eğer sprey boya üzerinize sıkıldıysa ve henüz tam olarak kurumamışsa hiç vakit kaybetmeden bu kumaşı doğrudan ılık suya tutun. Ilık suya tuttuğunuz bu kumaş, tam olarak kurumadığı için su sayesinde boyanın hızla çözülmesini sağlayacaktır.

Eğer kumaş üzerinde ki sprey boya lekesi kurumuşsa, lekeli kumaşı birkaç dakika boyunca soğuk suyun altında tutun. Soğuk su altında beklettikten sonra kumaşın üzerine bir miktar toz soda ekleyerek lekeyi bir diş fırçası yardımıyla ovalayarak temizleyin. Yeteri kadar ovaladığınıza emin olduktan sonra kumaşı iyice durulayın.

Duvar Üzerindeki Sprey Boya Lekesi Nasıl Çıkarırız

Yumuşak bir mutfak süngerini saf alkol ya da aseton yardımıyla iyice ıslatın. Bu süngeri duvardaki lekeli olan yüzeye yavaşça ama bastırarak sürerek, sert darbelerle temizlemeye çalışın. Eğer duvar yüzeyinde ki leke daha derin ve kurumuş bir lekeyse daha etkili olması için sert bir diş fırçasını yine saf alkole ya da asetona batırarak ıslatın ve duvarı temizleyin.

Fayans Üzerinden Boya Lekesi Nasıl Çıkar

Yerde yapılan boyalar, fayansların üzerinde boya lekesi oluşmasına sebep olarak başınıza iş açabilir. Fayans yüzeyinde oluşan bu boya lekelerini çıkarmak için yaklaşık yarım litre suyun içerisine bir bardak beyaz sirke ve bir yemek kaşığı bulaşık deterjanını ekleyin. Hazırlamış olduğunuz bu karışımı fayans üzerine dökün ve birkaç dakika boyunca bekleyin.Ardından boya fırçası gibi, sert kıllara sahip olan bir fırça kullanarak fayansı iyice ovun.Son aşamada ise fayansın üzerini durulamak için hafif ve suyla ıslatılmış nemli bir bezle iyice silin.

Parke Üzerinden Boya Lekesi Nasıl Çıkar

Fayans üzerinde oluşan lekeden biraz daha farklı olan Parke üzerinden boya lekesini çıkarmak için, parkenin üzerine bir miktar ahşap yüzey temizleyici dökerek bir sünger yardımıyla lekeyi ovalayın.Ardından parkeyi kurumaya bırakın.