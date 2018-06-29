Boy uzunluğu ve kanser olma riski arasında bir bağlantı var mı?

İsveçli uzmanların beş milyon kişi üzerinde yaptığı incelemede kanser riski ve boy uzunluğu arasında bir ilişki bulunduğu tezini destekleyen sonuçlar elde edildi.

Çalışmada uzun boylu insanların başta meme ve deri olmak üzere, kansere biraz daha yatkın oldukları sonucuna varıldı.

Yetişkinlikte her 10 santimetrelik boy farkının kadınlarda kanser riskini yüzde 18, erkeklerde ise yüzde 11 yükselttiği hesaplandı.

Ancak uzmanlar çalışmada diğer birçok risk faktörünü dikkate almadıklarını vurguladı ve uzun boylu insanların kaygılanmaması gerektiğine dikkat çekiyor.

UZUN BOY MU, KISA BOY MU AVANTAJLI?

Daha önceki bazı araştırmalar da boy ve kanser riski arasında bir ilişki kurmuştu, ancak bu ilişkinin nedeni açıklanamadı.

Stockholm'deki Karolinska Enstitüsü'nden uzmanlar 50 yıldan uzun süre çok sayıda İsveçli yetişkini takip etti.

Buna göre uzun boylu kadınlarda meme kanseri riski yüzde 20 artarken, deri kanseri riski hem uzun boylu erkek, hem de kadınlarda yüzde 30 yükseliyor.

Araştırma ekibinden Dr. Emelie Benyi sonuçların risk faktörlerinin tespit edilmesine yardımcı olup, yeni tedavilerin gelişmesini beraberinde getirebileceğini belirtti.

Ancak Beyi "Kanser birçok faktörden kaynaklanabildiğinden, araştırmamızın sonuçlarının bireysel vakalara nasıl bir etkisi olacağını tahmin etmek zor" diye konuştu.

Uzun boylu olmak ve kanser arasındaki ilişkinin nedeni kesin olarak bilinmese de, uzmanlar bazı muhtemel açıklamalardan bahsediyor.

Bilim insanları uzun boyluların kanserin ortaya çıkmasını teşvik edebilecek daha çok büyüme faktörüne sahip olduklarına dikkat çekiyor. Boyutları nedeniyle uzun boylu insanların daha çok hücresi bulunuyor ve dolayısıyla hücrelerin kanser olma ihtimali büyüyor. Ayrıca uzun boyluların çok gıda tüketmeleri de kanser riskini yükseltiyor.

Londra'daki St.George Üniversitesi'nin Moleküler Hücre Bilimleri Araştırma Merkezi'nden Prof.Dorothy Bennet da hücre teorisini destekliyor. Bennet "Kanser tek bir normal hücrenin mutasyona uğraması sonucu ortaya çıkıyor. Daha uzun ve iri insanların daha büyük hücreleri yok, daha çok sayıda hücreleri var. Örneğin deri kanseri riskinin artması beklenir bir durum çünkü deri büyüklüğü ve kanser riski doğru orantılı" ifadelerini kullanıyor.

Kaynak: bbc