Boy uzatan yiyecekler

Genetik olarak yatkınlık, yaptığımız spor cinsine göre farklılık gösterebilecek boy grafiğinde beslenme büyük bir rol oynamaktadır. Araştırmalar, boy uzunluğunun genetik olmasının yanı sıra tüketilen besinlerden, uyku düzeninden ve egzersiz alışkanlıklarından etkilendiğini gösteriyor.

İşte çocuklarda boy uzamasına yardımcı besinler

Süt ve süt ürünleri

Süt ve süt ürünleri, çocukların büyümesi için gerekli olan kalsiyum bakımından zengindir.

Balık

Boy uzatan en iyi gıdalardandır. Boyun uzaması için oldukça önemli olan vitamin D içeriği oldukça yüksektir.

Yumurta

Yumurta, en kaliteli protein kaynağıdır. Güçlü kemik gelişimi için D ve B12 vitamini, riboflavin ve kalsiyum açısından da zengindir.

Kırmızı et

İçerdiği besin grupları, protein ve başta demir, B12 olmak üzere kırmızı et çocukların sağlıklı gelişiminde önemli bir yere sahiptir.

Taze meyve ve sebzeler

Taze meyve ve sebze tüketimi, çocuklarda sağlıklı büyüme ve gelişme için oldukça önemlidir. Bu gıda grubu lif, vitamin, mineral açısından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir.

Yağlı tohumlar

Yağlı tohumlar büyüme hormonunu uyaran en önemli besin grupları açısından zengindir.

Filizlendirilmiş tohumlar ve baklagiller

Baklagil, tahıl, tohum, çekirdek ve badem gibi sert kabuklu yemişlerin çimlenmeye başlaması süreci filizlendirme olarak adlandırılır ve filizlendirme besinlerin vitamin, protein, enzim değerlerini arttırır.

Boy kısalığını veya büyümede tüm çocukların, sağlıklı da olsa, belirli aralarla izlenmesi şarttır. Çocukların büyümeleri standart dışında ise mutlaka doktora müracaat edilmelidir.