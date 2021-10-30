  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Boy uzatan yiyecekler
Kadın - Aile

Boy uzatan yiyecekler

Genetik olarak yatkınlık, yaptığımız spor cinsine göre farklılık gösterebilecek boy grafiğinde beslenme büyük bir rol oynamaktadır.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 18:33:00 - 2021-10-30 18:35:28
Boy uzatan yiyecekler

Genetik olarak yatkınlık, yaptığımız spor cinsine göre farklılık gösterebilecek boy grafiğinde beslenme büyük bir rol oynamaktadır. Araştırmalar, boy uzunluğunun genetik olmasının yanı sıra tüketilen besinlerden, uyku düzeninden ve egzersiz alışkanlıklarından etkilendiğini gösteriyor.  

İşte çocuklarda boy uzamasına yardımcı besinler

Süt ve süt ürünleri
Süt ve süt ürünleri, çocukların büyümesi için gerekli olan kalsiyum bakımından zengindir.

Balık
Boy uzatan en iyi gıdalardandır. Boyun uzaması için oldukça önemli olan vitamin D içeriği oldukça yüksektir.

Yumurta
Yumurta, en kaliteli protein kaynağıdır. Güçlü kemik gelişimi için D ve B12 vitamini, riboflavin ve kalsiyum açısından da zengindir.

Kırmızı et
İçerdiği besin grupları, protein ve başta demir, B12 olmak üzere kırmızı et çocukların sağlıklı gelişiminde önemli bir yere sahiptir.

Taze meyve ve sebzeler
Taze meyve ve sebze tüketimi, çocuklarda sağlıklı büyüme ve gelişme için oldukça önemlidir. Bu gıda grubu lif, vitamin, mineral açısından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir.

Yağlı tohumlar
Yağlı tohumlar büyüme hormonunu uyaran en önemli besin grupları açısından zengindir.

Filizlendirilmiş tohumlar ve baklagiller
Baklagil, tahıl, tohum, çekirdek ve badem gibi sert kabuklu yemişlerin çimlenmeye başlaması süreci filizlendirme olarak adlandırılır ve filizlendirme besinlerin vitamin, protein, enzim değerlerini arttırır.

Boy kısalığını veya büyümede tüm çocukların, sağlıklı da olsa, belirli aralarla izlenmesi şarttır. Çocukların büyümeleri standart dışında ise mutlaka doktora müracaat edilmelidir.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeni haftada altın alacaklar dikkat! Uzman uyardı: 2. kez olacak
Ekonomi

Yeni haftada altın alacaklar dikkat! Uzman uyardı: 2. kez olacak

Para ve Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın, dolar ve gümüş fiyatlarına dair önemli bir tahminde bulundu.
'Dünyada bizi durduracak güç yok' deyip tehditler savurdu: O ülkeyi parçalayacağım
Dünya

'Dünyada bizi durduracak güç yok' deyip tehditler savurdu: O ülkeyi parçalayacağım

Sırp Cumhuriyeti lideri Milorad Dodik 'Dünyada bizi durduracak güç yok' diyerek Bosna Hersek'i parçalama planını açıkladı.
Hindistan’dan küstah uyarı! SİHA satışları Türkiye için felaket olurmuş
Dünya

Hindistan’dan küstah uyarı! SİHA satışları Türkiye için felaket olurmuş

Türkiye’nin Ukrayna’ya sattığı insansız hava araçları sadece Rusya’yı değil, Hindistan’ı da çileden çıkardı. Hindistan merkezli tfiglobal si..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay