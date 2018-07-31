Boy uzatan besinler

1. SÜT, PEYNİR VE YOĞURT:

Kalsiyum bakımından en zengin gıdalar süt ve süt ürünleridir. Bu ürünlerin protein bakımından zengin oluşları, özellikle yoğurdun probiyotik etkisi çocuğun sindirim sisteminin çalışmasına yardımcı olacaktır.

2. LAHANA:

İçerdiği bol miktarda lif, protein, sodyum, potasyum, C ve K vitaminleri ile bağışıklık sisteminin güçlenmesi adına vazgeçilmez besinlerdendir.

3. İNCİR:

Lif bakımından zengin olan incir, bu özelliği ile tam bir bağırsak dostudur. İçerdiği yüksek orandaki protein ile hücre yenilenmesini destekler.

4. NANE:

Özellikle solunum yollarını destekleyen bir besindir. Tam bir A vitamini deposu olduğu için göz sağlığı üzerindeki etkisi büyüktür. Tüm yeşil yapraklı bitkiler gibi içerdiği yüksek oranda kalsiyum ile büyümeyi destekler.

5. KURU YEMIŞ:

Tüm kuru yemişler çocuk beslenmesinde yer verilmesi gereken gıdalardandır. Bunlar arasında fındık, ceviz ve badem güçlü bir Omega 3 kaynağı olarak kalbin korunmasında etkilidir. Fıstık zihinsel ve bedensel yorgunluğu alır ancak alerjen bünyelerde kullanımına dikkat edilmelidir.

6. TEREYAĞI:

Çocukların beslenmesinde margarin yerine kesinlikle tereyağı tercih edilmelidir. İçerdiği yüksek oranda protein, A,K ve E vitamini ve yüksek miktardaki mineral ile büyümeyi ve gelişmeyi destekler.

7. PEKMEZ:

Kalsiyum ve fosfor bakımından zengin olan pekmez enerji vermesi ile de çocuk gelişimi bakımından önemlidir. bununla beraber potasyum, magnezyum ve demir alımı için de tercih edilmesi uzmanlar tarafından önerilmektedir.

8. KEÇİ BOYNUZU:

Karbonhidrat bakımından zengin olan keçiboynuzu B, B3, D vitaminleri, kalsiyum, potasyum ve fosfor yönünden zengin oluşu itibariyle çocuklarda vücut ve zekâ gelişimini destekleyen gıdalardandır.

9. ET-BALIK:

Çocukların günlük 100 gr et ya da balık tüketmesi protein alımı ve hem zihinsel, hem de bedensel gelişim açısından önemlidir. Etteki demir, balıktaki selenyum ve fosfor açısından bu iki besin çocuk beslenmesinde büyük yer tutar.

10. YUMURTA:

En yüksek protein kaynaklarından biridir. Bununla birlikte yumurta içeriğindeki A, D, E ve B vitaminleri ve demir ile çocuk gelişiminde başvurulması gereken temel gıdalardandır.