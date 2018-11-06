Boy kısalığına dikkat!

Turner sendromu kız çocuklarında görülen bir kromozom bozukluğu ve bebeğin anne karnına düştüğü ilk anda ortaya çıkan bir bozukluk. Sebebi henüz bilinmiyor.

Daha çok 5-6 yaşından sonra dikkati çekiyor. Erken dönemde bu sendroma özgü birtakım belirtiler var. Çocuk kısa boyunludur, ense saçları daha düşüktür. Genellikle boyun ve omuz arasında bir deri bandı vardır. Bant, boyundan omuza doğru gelen bir yele görüntüsüne benzer. Badem şeklinde göz yapısı vardır. Göğüsler, göğüs çatısı geniştir. Meme başları normal çocuğa oranla birbirinden daha ayrıktır. Ya da meme başı içeriye doğru gömüktür.

Eğer bir kız çocuğu kısa doğduysa doktorun aklına Turner sendromu mutlaka gelir. Eğer Turner sendromu teşhisi konulursa ailenin ciddi biçimde bu konuda bilgilenmesi gerekir.

Bu çocukların büyük bir kısmı kendi kendine ergenliğe giremez. Çünkü yumurtalıkları iyi gelişmemiştir. Onun için ileride birçoğunun çocukları olmaz.

Bu çocuklarda hormon desteğiyle ergenlik belirtileri başlatılır. Ne yazık ki, büyüme hormonu çocuğa her gün iğneyle veriliyor.

Büyüme hormonu tedavisi son derece pahalıdır. Yanlış kullanımı çok kötü sonuçlar verir.

Ayrıca büyüme hormonu verildiği her çocukta etkili olmuyor. Bu hormon takviyesi işlemi de uzun yıllar alıyor. 3 yaşında sendrom teşhisi konulan bir çocuk için bu süre 10-12 sene. 10 yaşında tanı alan bir çocuk için 3-4 yıl. Tedavi sonunda da ancak 8 santime kadar uzama mümkün olabiliyor.

Çocuk bir ayakkabıyı 3 yıl giyiyorsa dikkat!

Aynı ayakkabıyı 3 yıl giyiyorsa... Bir çocuk yılda 5 cm’den az uzuyor, boy ölçüm eğrisinde altlarda seyrediyor, aynı ayakkabı ve giysiyi 2-3 yıl üst üste giyiyorsa büyüme sorunu var demektir.

Ergenlikte boy kısalığı ve obezite gibi konular çocuğun daha sonraki hayatı açısından önemli..

Çocuk akranlarından geri kalıyor ve boyu yaşıtlarından çok daha yavaş ilerliyorsa ailenin bir uzmana başvurması büyük önem taşıyor. Eğer bir çocuk yılda 5 cm’den az büyüyorsa, üst üste takip eden yıllarda giysilerinde bir küçülme yoksa, mesela aynı ayakkabı ve giysiyi 2-3 yıl üst üste giyiyorsa büyüme sorununu düşünmek gerekiyor.

Boy kısalığı ve büyüme geriliğinin birçok sebebi var. Kronik kalp, karaciğer, akciğer, mide-bağırsak hastalıkları ve astım büyüme geriliği yapabiliyor. En önemli neden ise büyüme hormonu eksikliği. Bazı aileler farkında olmasa bile, boy kısalığı ve büyüme geriliği çocukta derin travmalar yapar. Çocuk, diğer çocuklardan geri kaldığını düşünerek sosyalleşemez ve içine kapanır, psikolojisi bozulur ve okul başarısında düşüklük gözlenebilir.

Akraba evlilikleri çok yapıldığı için bizde boy kısalığı başka ülkelere göre daha fazla.. Büyüme geriliğinin en önemli sebeplerinden biri olan tiroid hastalıklarına, Karadeniz bölgesinde çok sık rastlanıyor. Bir diğer önemli bir nokta da çocuğun beslenmesi. Bir çocuk 0-3 yaş döneminde beslenme problemi yaşarsa, büyüme geriliği de yaşayabilir.