Bournemouth Manchester City ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında lider Liverpool'u takibini sürdüren Manchester City, Bournemouth deplasmanına çıkıyor. Bournemouth Manchester City maçının saati, tarihi ve yayıncı kuruluşu belli oldu. Peki, Bournemouth Manchester City ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında lider Liverpool'u takibini sürdüren Manchester City, Bournemouth deplasmanına çıkıyor. Bournemouth Manchester City maçının saati, tarihi ve yayıncı kuruluşu belli oldu. Peki, Bournemouth Manchester City ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Bournemouth Manchester City ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 2 mart Cumartesi günü(Bugün) 18:00'de başlayacak olan Bournemouth Manchester City Premier Lig maçı S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak. Premier Lig'de derbi haftası Premier Lig'in 29. haftasında Londra derbisinde Tottenham ile Arsenal, Merseyside derbisinde ise Everton ile Liverpool karşı karşıya gelecek.

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