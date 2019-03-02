0553 313 94 23

Bournemouth Manchester City ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında lider Liverpool'u takibini sürdüren Manchester City, Bournemouth deplasmanına çıkıyor. Bournemouth Manchester City maçının saati, tarihi ve yayıncı kuruluşu belli oldu. Peki, Bournemouth Manchester City ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

02 Mart 2019 Cumartesi 15:33
Bournemouth Manchester City ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında lider Liverpool'u takibini sürdüren Manchester City, Bournemouth deplasmanına çıkıyor. Bournemouth Manchester City maçının saati, tarihi ve yayıncı kuruluşu belli oldu. Peki, Bournemouth Manchester City ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Bournemouth Manchester City ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

2 mart Cumartesi günü(Bugün) 18:00'de başlayacak olan Bournemouth Manchester City Premier Lig maçı S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

Premier Lig'de derbi haftası

Premier Lig'in 29. haftasında Londra derbisinde Tottenham ile Arsenal, Merseyside derbisinde ise Everton ile Liverpool karşı karşıya gelecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 15:33
  1. Bournemouth Manchester City
  2. Bournemouth Manchester City ne zaman
  3. Bournemouth Manchester City saat kaçta
  4. Bournemouth Manchester City hangi kanalda
  5. Bournemouth Manchester City Premier Lig
  6. Tottenham Arsenal
  7. Everton Liverpool
  8. Premier Lig
  9. Premier Lig derbi haftası
  10. Premier Lig Manchester City

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
    1. Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası..
    2. Davraz'da hafta sonu yoğunluğu
    3. Spor Toto Süper Lig: İstikbal Mobilya..
    4. İran'dan BAE Dışişleri Bakanı'nın..
    5. Çorum’da imalat sanayi araştırması
    6. AK Parti’nin Akçadağ Adayı Kırteke,..
    7. Kazakistan'daki Türk Okçuluğu kursları
    8. Kar nedeniyle yol kapanınca hastanın..
    9. Spor Toto 1. Lig: Tetiş Yapı..
    10. Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 1 - DG..
    11. Baradey'den "Biltaci'ye sağlık..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şenol Güneş..
    13. Futbol: TFF 3. Lig
    14. Şanlıurfa’da Cumhurbaşkanı hazırlığı
    15. Rusya Savunma Bakanı Hintli..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi bir..
    17. Doğanyol’dan Cumhur ittifakına tam..
    18. Mansur Yavaş’a saldırı ihbarı alındığı..
    19. 'Darbeci Sisi, diktatör Mübarek'ten..
    20. Türk Telekom’dan abonelerine uyarı
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...