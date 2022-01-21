BOÜN personel alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre;

GENEL ŞARTLAR

*Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak

*Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde anılan kanun ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” Hükmüne uygun olması,

*Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

*Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak.

*Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1. Fotoğraflı Başvuru formu (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır)

2. Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi

3. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi (e-Devlet Çıktısı Kabul Edilecektir)

4. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)

5. 2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi

*Başvuruda bulunacak adayların, bu ilanın Resmi Gazete ’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde yukarıdaki belgeleri tamamlamak suretiyle; Üniversitemiz Genel Sekreterliğine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuru Başlangıç Tarihi : 21.01.2022

Son Başvuru Tarihi : 04.02.2022 mesai bitimine kadar.

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