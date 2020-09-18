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Aktüel Botsvana'da evli kadınlara toprak sahibi olma hakkı verildi
Aktüel

Botsvana'da evli kadınlara toprak sahibi olma hakkı verildi

Yeniakit Publisher
2020-09-18 15:24:36 -
Botsvana'da evli kadınlara toprak sahibi olma hakkı verildi

İSTANBUL (AA) - Botsvana'da yıllardır süren tartışmalar sonrasında evli kadınlara toprak sahibi olma hakkı verildi.

Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi, Twitter'dan yaptığı duyuruda, mevcut yasanın değiştirilerek evli kadınların da kendi topraklarına sahip olmasının önünün açıldığını belirtti.

2015 yılında yapılan düzenlemeyle sadece bekar kadınların ya da eşi toprak sahibi olmayan kadınların arazi edinmesine izin veriliyordu.

Evli eşlerden birine izin verilen toprak sahibi olma hakkı kadınlara yönelik ayrımcılık nedeniyle sürekli eleştiriliyordu.

Devlet Başkanı Masisi, seçim propagandasında yasanın değiştirileceği sözünü vermişti.

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