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Kadın - Aile Botoks yapmayın! 1 damla süren cildine gençlik aşılıyor: satın almak için kuyruğa girdiler! Bakın tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Botoks yapmayın! 1 damla süren cildine gençlik aşılıyor: satın almak için kuyruğa girdiler! Bakın tarifi, nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2023-11-27 23:46:00 - 2023-11-27 23:54:41
Botoks yapmayın! 1 damla süren cildine gençlik aşılıyor: satın almak için kuyruğa girdiler! Bakın tarifi, nasıl yapılır?

Kırışıklık, ince çizgiler, sarkma, koyu lekeler cildinizdeki en belirgin yaşlanma belirtileri arasında yer alır. Her yaşta genç bir cilde sahip olabilmek botoks gibi uygulamaları yaptırmadan önce doğal yöntemlere bir şans verebilirsiniz. Cilt bakım rutinine ekleyeceğiniz bazı doğal yağlar sayesinde sıkı ve genç bir cildiniz olabilir.

TATLI BADEM YAĞI

Tatlı badem yağının içerisinde K ve E vitamini bulunur. Bu özelliği sayesinde cildi besler. Duyan malzemeler almak için sıraya girdi... 

Botoks tehlikesi büyük ! Yaptırmayın

Tatlı badem yağı özellikle sarkan ciltler için idealdir. Cildi toparlar ve sıkılaştırır. Adeta botoks etkisi yaratır ve cildi gençleştirir. Gözleriniz altındaki koyu halkaları ve torbaları tedavi etmek ve yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırmak için badem yağını kullanmayı deneyebilirsiniz.

TATLI BADEM YAĞI CİLDE NASIL SÜRÜLÜR? TARİFİ NASIL YAPILIR?

Badem yağını cildinize kullanırken yağı önce biraz ısıtın. Daha sonra kırışıklıkların olduğu bölgeye masaj yaparak sürün. Haftada 2 kez bu işlemi tekrarlayın.
ÖNEMLİ! Eğer alerjik, akneye meyilli ya da hassas bir cildiniz varsa doğal yağları cilt bakımınızda kullanmadan önce mutlaka biz uzmana danışın.
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