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Botları batan göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında botları batan 39 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı.

19 Eylül 2019 Perşembe 13:24
Botları batan göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

Yunanistan'a ilerleyen ve içerisinde 39 düzensiz göçmenin olduğu lastik bot su almaya başladı.

Düzensiz göçmenlerin yardım istemesi üzerine Sahil Güvenlik Botu bölgeye gitti.

Botları batan düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca Enez açıklarında kurtarıldı.

Enez Limanı'ndan karaya çıkarılan düzensiz göçmenler sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Botları batan düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı daha fazla video için

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 13:24
  1. Edirne
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