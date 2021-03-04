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Ekonomi BOTAŞ’ın petrol ve doğal gaz şebekeleri ASELSAN’a emanet
Ekonomi

BOTAŞ’ın petrol ve doğal gaz şebekeleri ASELSAN’a emanet

Savunma sanayii firması ASELSAN’a ait akıllı sistemler, BOTAŞ petrol ve doğal gaz şebekelerinde kullanılmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 14:08:00 -
BOTAŞ’ın petrol ve doğal gaz şebekeleri ASELSAN’a emanet

Sistemlerle şebekeler yakın takibe alındı. BOTAŞ’ın ihtiyaçlarına yönelik olarak ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı SCADA Temin ve Tesisi Projesi imzalandı. Proje kapsamında geliştirilen yerli SCADA sistemi, Yapracık’ta bulunan BOTAŞ Doğal Gaz İşletme Müdürlüğü’ne test amaçlı kuruldu.

Veri alışverişi sağlandı

Teslimatı bu yılın ikinci yarısında yapılacak sistem, doğal gaz şebekesinde haberleşme gereksinimlerini ve veri alışverişini başarılı şekilde sağladı. Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı SCADA Temin ve Tesisi Projesi kapsamında yıl sonuna kadar ASELSAN SCADA sistemi ve ARTU cihazları kurulacak. SCADA’yla tesis ve işletmedeki tüm birimler otomatik izlenip kontrol edilecek.

Tam not aldı

ASELSAN Akıllı Şebeke Sistemleri kapsamında geliştirilen ARTU-Gelişmiş Uzak Uç Birimi cihazları da BOTAŞ altyapılarında kullanılmaya başlandı. ITP Ham Petrol Hattı üzerindeki Hasandede Katodik Koruma İstasyonu ile Ankara Suyugüzel Doğal Gaz Hat Vanası İstasyonu’na kurulan ARTU cihazları ilgili şebekelerde izleme ve kontrol faaliyetlerini başarılı şekilde yerine getirdi. Mevcut SCADA’lara veri aktararak performans olarak da BOTAŞ’tan tam not aldı.

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