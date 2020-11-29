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Ekonomi BOTAŞ “Sürdürülebilir Liderlik” ödülüne layık görüldü
Ekonomi

BOTAŞ “Sürdürülebilir Liderlik” ödülüne layık görüldü

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kapsamında gerçekleştirdiği enerji verimliliği çalışmalarıyla, BIG-Sürdürülebilirlik Ödülleri “Sürdürülebilir Liderlik” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 14:12:00 -
BOTAŞ “Sürdürülebilir Liderlik” ödülüne layık görüldü

“Türkiye’nin Havasını Değiştiriyoruz” ilkesiyle proje ve faaliyetlerini sürdürürken, çevre duyarlılığı ve enerji verimliliği çalışmalarıyla, enerji sektöründe dünyada sayılı kuruluşlar arasında yer alan BOTAŞ, Business Intelligence Group tarafından düzenlenen BIG-Sürdürülebilirlik Ödülleri’nin 2020 yılı listesinde “Sürdürülebilir Liderlik” kategorisinde ödüle layık görüldü. BOTAŞ’ta 2018’da başlanan enerji verimliliği çalışmaları kapsamında, farkındalık oluşturmak için kurum personeline çok sayıda eğitim verildi. Ayrıca “Enerji Yönetimi ve Enerji Verimliliği Çalıştayı” düzenlerken alınan önlemlerle birçok alanda enerji tasarrufu sağlandı. Şirkette, 2017 yılında yaklaşık 373 bin Ton Eşdeğer Petrol (TEP) olan toplam tüketiminin, 2019 yılı sonunda yaklaşık yüzde 28,1 azalarak, 105 bin TEP enerji tasarrufu sağlandı. Bu sayede 562,7 bin ton karbon emisyonu engellendi.

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