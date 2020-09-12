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Spor BOTAŞ Spor Kulübü Başkanı Kerim Taşkıran'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Spor

BOTAŞ Spor Kulübü Başkanı Kerim Taşkıran'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-09-12 19:27:36 -
BOTAŞ Spor Kulübü Başkanı Kerim Taşkıran'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

ANKARA (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından BOTAŞ Spor'un kulüp başkanı Kerim Taşkıran'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Yapılan test sonucunda kulüp başkanımız Sayın Kerim Taşkıran'ın Kovid-19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup tedavisine evde devam edilmektedir, kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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