Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilana göre personel alımı için KPSS 60 puan şartı yer almaktadır. Bünyesine 268 personel alımı gerçekleştirecek olan BOTAŞ’ın personel alımlarının ne zaman yapılacak merak ediliyor.

Farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere BOTAŞ bünyesine personel alımı yapılacağı duyuruldu. Bunun üzerine binlerce vatandaş personel alımlarına ilişkin detayları sorgulamaya başladı. Resmi Gazete'nin 25 Ocak 2021 tarihli sayısında yer alan ilana göre başvurular İŞKUR sayfasından gerçekleştirilecek.

BOTAŞ personel alımı ne zaman?

İŞKUR'un internet adresi üzerinden söz konusu ilana başvurular bugün alınmaya başladı. Başvuruların 29 Ocak tarihine kadar devam edecek. Başvurusunu yapmak isteyen adayların bu tarihe kadar başvuruda bulunması gerekir.

BOTAŞ personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

BOTAŞ personel alımları için başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sitesi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Aşağıdaki linkten başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

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