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Ekonomi BOTAŞ personel alacak
Ekonomi

BOTAŞ personel alacak

Boru Hatları ile Petrol Taşıma (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü farklı illerde bünyesinde istihdam etmek üzere Mühendis, Uzman Yardımcısı, Büro Görevlisi, İtfaiye Görevlisi ve Teknisyenler alacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 13:09:00 - 2021-01-25 13:11:28
BOTAŞ personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre açık pozisyonlara aday olmak isteyenler başvurularını 29.01.2021 tarihine kadar İŞKUR üzerinden gerçekleştirecek.

Merkezi Ankara Bilkent’te bulunan BOTAŞ, bu alımlarla birlikte bünyesine 268 kişi daha katmış olacak.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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