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Ekonomi BOTAŞ elektrik enerjisinin yüzde 100’ünü kendi üretecek
Ekonomi

BOTAŞ elektrik enerjisinin yüzde 100’ünü kendi üretecek

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Talha Pamukçu, Youtube üzerinden canlı yayınlanan BOTAŞ Sürdürülebilir Enerji Zirvesi’nin açılışında yaptığı konuşmada, BOTAŞ’ın toplam 23 bin kilometre boru hattıyla yüksek basınçta petrol ve doğal gaz taşıdığını, böylelikle Türkiye’nin 81 ilinde ve 600’e yakın ilçe merkezinde doğal gazın erişilebilir durumda olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 13:33:00 -
BOTAŞ elektrik enerjisinin yüzde 100’ünü kendi üretecek

Pamukçu, BOTAŞ’ta enerjide verimlilik sağlamak ve enerjinin doğru yönetilmesi adına ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi temini çalışmalarına başlandığını ve çalışmalarla BOTAŞ’ta temiz enerji odaklı projelerin gerçekleştirildiğini aktardı. Pamukçu, 2017’de başlattıkları enerji yönetimi uygulamalarıyla enerji verimliliği alanında önemli mesafe kat ettiklerini belirterek, “2023 itibarıyla elektrik enerjimizin yüzde 100’ünü kendimiz karşılayacağız” dedi.

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