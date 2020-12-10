Boston Dynamics otomotiv devine satıldı! Fiyat dudak uçuklattı

Hyundai, Spot adlı robot köpeği ile robotik meraklılarının yakından takip ettikleri bir şirket olan Boston Dynamics’i satın aldı. Güney Kore’den gelen bilgilere göre satın alım, 921 milyon dolar gibi büyük bir meblağ karşılığında gerçekleşti.

The Korea Economic Daily tarafından aktarılan bilgilere göre Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, dünyanın en ünlü robotik şirketlerinden biri olan Boston Dynamics’i 921 milyon dolar karşılığında satın aldı.

Boston Dynamics, daha çok bir sosyal medya virali olan robot köpek Spot ile biliniyor olsa da Handle ve Atlas adlı lojistikte kullanılmak üzere tasarlanmış endüstriyel robotları da bulunuyor. Muhtemelen bu iki robot, Hyundai için Spot’tan daha önemli yardımcılar ve projeler olacak.

Webtekno'nun aktardığına göre Hyundai, henüz söz konusu satın alma ile ilgili yorum taleplerine yanıt vermiş değil. Bununla birlikte Hyundai'nin yeni başkanı Chung Euisun, ekim ayında göreve gelmesinden kısa bir süre sonra şirketin Boston Dynamics’i satın alacağı söylentileri dolaşmaya başlamıştı.

Henüz Hyundai’nin Boston Dynamics’ten nasıl faydalanacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi şirketin endüstriyel robotlar üzerinde yoğunlaşması mümkün olabileceği gibi robot köpek Spot’ta bulunan otonom teknolojilerin otomobillerde kullanılmak üzere geliştirilmesi de mümkün.