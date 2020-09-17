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Aktüel Bosnalı Sırp liderin "Büyükelçiliği Kudüs'e taşıma" teklifi reddedildi
Aktüel

Bosnalı Sırp liderin "Büyükelçiliği Kudüs'e taşıma" teklifi reddedildi

Yeniakit Publisher
2020-09-17 15:40:23 -
Bosnalı Sırp liderin "Büyükelçiliği Kudüs'e taşıma" teklifi reddedildi

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik'in "İsrail'deki Büyükelçiliği Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma" teklifi, Boşnak ve Hırvat üyelerce reddedildi.

Devlet Başkanlığı Konseyi, Sırp üye Dodik'in "Bosna Hersek'in İsrail'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma" ve Hırvat üye Zeljko Komsic'in "Kosova'nın bağımsızlığını tanıma" tekliflerini görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

Kararların oy birliği ile alındığı konseyde, Sırp üye Dodik'in teklifi bire karşı iki oyla reddedildi. Kosova'nın bağımsızlığının tanınması oylamasında ise Boşnak üye Sefik Dzaferovic ve Hırvat üye Komsic, olumlu oy kullansa da Dodik'in aleyhte oyuyla bu teklif de kabul edilmedi.

Komsic, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'in İsrail'deki Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması fikrine en başından beri karşı olduğunu belirterek bu yöndeki bir kararın BM'de kabul edilen Kudüs tasarısını ihlal etmek anlamına geldiğini söyledi.

Diğer gündem maddesinde ise kendisinin ve Boşnak üye Dzaferovic'in Kosova'nın bağımsız bir devlet olarak kabul edilmesi yönünde oy kullandıklarını aktaran Komsic, Sırp üyenin ise aleyhte oy verdiğini ifade etti.

Boşnak üye Dzaferovic ise Büyükelçiliğin Tel Aviv'de kalması hususunda Konseyin doğru bir karar verdiğini belirterek bu kararın Bosna Hersek'in kabul ettiği uluslararası yükümlülüklere de uygun olduğunu kaydetti.

Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik, Sırbistan'ın ABD'de imzaladığı anlaşma kapsamında kendi büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma yönünde karar almasının ardından, Bosna Hersek'in de aynı kararı alması için konseye teklifte bulunacağını açıklamıştı.

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