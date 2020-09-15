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Aktüel Boşnaklara zulüm belgeselleştirildi
Aktüel

Boşnaklara zulüm belgeselleştirildi

Eski Yugoslavya’nın dağılma sürecinde Sancak bölgesinde yaşayan Müslüman Boşnakların maruz kaldığı zulüm ve yıllar süren siyasi yargı süreçleri belgesel haline getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 09:36:00 -
Boşnaklara zulüm belgeselleştirildi

Sırp gazeteci Aleksandar Reljic’in hazırladığı “Sancak Süreci” isimli belgeselin, Al Jazeera Balkanlar tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Belgesel Festivali’nde (AJB DOC) gösterileceği belirtildi. Reljic, 1990’lı yıllarda Bosna’daki savaş devam ederken, bugün Karadağ ve Sırbistan sınırları içerisinde kalan Sancak bölgesinde yaşayan Boşnakların maruz kaldıkları sürgünleri, işkenceleri, hukuki süreçleri ve zulümleri belgeselleştirerek izleyicinin beğenisine sunduğunu belirterek, “Sancak’taki Boşnaklara yönelik suçların hiçbiri uluslararası mahkemelere taşınmadı. Bu da Sancak’ta yaşananların tabu olarak görüldüğünün kanıtıdır” dedi.

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